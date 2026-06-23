فرج عامر: إيران منتخب عنيد.. وأطالب لاعبي مصر بنسيان أنفسهم من أجل الوطن

وجه فرج عامر رئيس نادي سموحة التهنئة إلى منتخب مصر والشعب المصري بعد الفوز الأخير، معربًا عن أمله في استمرار الانتصارات خلال المواجهة المقبلة أمام منتخب إيران.

وأكد عامر أن المنتخب الإيراني يعد من المنتخبات القوية والمنظمة، مشيرًا إلى أنه يحتل مركزًا متقدمًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم، ويتمتع بصلابة دفاعية كبيرة إلى جانب امتلاكه حارس مرمى صاحب مستوى مميز.

وشدد على ضرورة دخول لاعبي المنتخب المصري المباراة في كامل تركيزهم منذ اللحظة الأولى، مطالبًا الجميع بتغليب مصلحة الوطن وعدم التفكير إلا في تحقيق الفوز وإسعاد الجماهير المصرية.

كما أعرب عن ثقته في الجهاز الفني بقيادة حسام حسن، مؤكدًا أن مصر كلها تقف خلف المنتخب من أجل تحقيق الانتصار ومواصلة المشوار الناجح في البطولة.



