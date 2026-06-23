أوروبا تتخذ إجراءات استثنائية لمواجهة موجة حر غير مسبوقة.. وجوتيريش: لندن تغلي

تواصل موجة الحر غير المسبوقة اجتياح أجزاء واسعة من أوروبا، وسط تحذيرات من تسجيل درجات حرارة قياسية وارتفاع عدد الوفيات المرتبطة بالطقس الحار، فيما اتخذت عدة دول إجراءات استثنائية لمواجهة الظروف المناخية القاسية.

ووفق صحيفة "الجارديان" البريطانية، أصدرت السلطات في المملكة المتحدة تحذيرات حمراء نادرة نتيجة الارتفاع الحاد في درجات الحرارة، وسط توقعات بوصولها إلى ما بين 38 و40 درجة مئوية في بعض مناطق إنجلترا وويلز، متجاوزة الرقم القياسي المسجل لشهر يونيو عام 1976 بعدة درجات.

ونقلت الصحيفة البريطانية عن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش قوله "لندن تغلي"، فيما حث العالم على التحرك بشأن الوقود الأحفوري.. وأضاف: "أزمة المناخ تدفعنا نحو درجات حرارة أعلى وتقربنا من نقاط تحول كارثية، كما أن أزمة الطاقة تكشف حماقة عالم مدمن على الهيدروكربونات".

ويأتي ذلك في ظل تأثير ظاهرة القبة الحرارية التي تخيم على أجزاء من أوروبا الغربية، ما يؤدي إلى تفاقم موجات الحر بشكل غير مسبوق، بالتزامن مع تسارع آثار التغير المناخي الناتج عن الأنشطة البشرية.

وفي فرنسا، شملت حالة التأهب القصوى أكثر من نصف المقاطعات ما أثر على نحو 39 مليون شخص، بينما ارتفعت حصيلة الوفيات المرتبطة بموجة الحر إلى 18 حالة منذ عطلة نهاية الأسبوع، من بينهم طفلان لقيا حتفهما بعدما تركا داخل سيارة مغلقة تحت أشعة الشمس.

وأشار خبراء الأرصاد إلى أن الطقس الحار في المملكة المتحدة، الذي كان نادراً في السابق، يترافق مع مستويات مرتفعة من الرطوبة وليال شديدة الحرارة، ما يقلص فرص تعافي الجسم خلال ساعات الليل.

وفي إيطاليا، أعلنت السلطات حالة التأهب القصوى بسبب موجة الحر في 12 مدينة، بينما أوقفت محطة نووية في جنوب غرب فرنسا بالقرب من مدينة تولوز، أحد مفاعلاتها بعد ارتفاع حرارة مياه النهر المستخدمة في عمليات التبريد.

وفي جنوب شرق فرنسا، لقي طفلان (عامان، 4 أعوام) مصرعهما بعد العثور عليهما فاقدي الوعي داخل سيارة العائلة، في حين لقي ثلاثة مسنين تتراوح أعمارهم بين 80 و95 عاماً حتفهم قرب مدينة بوردو نتيجة مشكلات صحية تفاقمت بسبب الحرارة الشديدة.. كما سجلت السلطات 13 حالة غرق إضافية.

وفي إسبانيا، سجلت درجات الحرارة مستويات تزيد ما بين خمس و10 درجات مئوية عن المعدلات الطبيعية لهذا الوقت من العام، بينما تجاوز الفارق 10 درجات في بعض المناطق الشمالية.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الإسبانية تحذيرات حمراء في مناطق حول قرطبة وبلباو وإقليم كانتابريا مع توقعات ببلوغ الحرارة 40 درجة مئوية في إقليم الباسك المتاخم لفرنسا.

وشهدت بلجيكا بدورها تحذيرات من تسجيل أعلى درجات حرارة في تاريخ البلاد، فيما سجلت باريس أعلى درجة حرارة لشهر يونيو عند 38.4 درجة مئوية، وفق بيانات أولية.

وفي ألمانيا، ارتفع عدد حوادث الغرق القاتلة، حيث سجلت السلطات خمس وفيات خلال عطلة نهاية الأسبوع، بينما تلقى عدد من الركاب المصابين بالإجهاد الحراري العلاج في مطار فرانكفورت بعد بقائهم لأكثر من ساعة داخل طائرة متوقفة على المدرج قبل الإقلاع.