طارق الدسوقي : فترة غيابي اتعرض عليا أعمال ورفضتها لبعدها عن تطلعاتي

أكد الفنان طارق الدسوقي، أن فترة غيابه عن الساحة الفنية كانت طويلة ، مضيفا:" كنت أقوم بدوري التوعوي والتثقيفي على أكمل وجه".



وقال الدسوقي في حواره مع الإعلامي تامر أمين في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" أنا أستاذ دراسات عليا بكلية الاداب جامعة القاهرة قسم علم النفس ".



وتابع " هناك زملاء كثيرون بعيد عن الشاشة ولا يوجد لديهم مصدر رزق آخر "،مضيفا:" أي شخصية مؤثرة لازم يكون على درجة كبيرة من الثقافة والوعي".

واكمل طارق الدسوقي:"أثناء فترة غيابي عن الساحة الفنية اتعرض عليا عدة أعمال ورفضتها لأنها كانت بعيدة عن تطلعاتي الفنية".

ولفت طارق الدسوقي :" لما قررت أرجع للساحة الفنية قررت أرجع بشكل جديد وأحفاظ على احترام الناس ليا ولتاريخي الفني ، ولما اتعرض عليا مسلسل علي كلاي تواصل معي الفنان أحمد العوضي ومخرج العمل وطمنوني لأن دي اول مرة أشارك في مسلسل شعبي".

