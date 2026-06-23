إكسبو 2030 الرياض وإكسبو 2027 بلغراد يوقعان اتفاقية تبادل الخبرات ونقل المعرفة

أعلن إكسبو 2030 الرياض وإكسبو 2027 بلغراد، توقيع اتفاقية تعاون لتبادل الخبرات ونقل المعرفة بين الجهة المنظمة لمعرض إكسبو الدولي في الرياض والجهة المنظمة لمعرض إكسبو المتخصص في بلغراد.

وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الثلاثاء أن الاتفاقية ستمكن الجهتين من تبادل الخبرات والرؤى وأفضل الممارسات في مجالات التخطيط، والجاهزية التشغيلية، وإدارة وتشغيل الفعاليات خلال فترة انعقاد المعرض، وتطوير الإرث المستدام لما بعد المعرض، بما يسهم في تعزيز القدرات المؤسسية وترسيخ الحوار المستمر بين الجانبين خلال استعداداتهما لاستضافة نسخ المعارض الدولية والمتخصصة.

وأضافت أن بموجب الاتفاقية، سيشارك ممثلو الجهتين في زيارات ميدانية، وبرامج للمراقبة والاطلاع المباشر، وورش عمل، وتبادل للخبراء، وغيرها من الأنشطة التعاونية المصممة لتبادل الدروس المستفادة والخبرات التشغيلية والابتكارات وأفضل الممارسات.

كما تغطي الاتفاقية مجموعة واسعة من المجالات، تشمل الحوكمة، وتطوير المواقع، وإدارة المشاركين، والجاهزية التشغيلية، والأنظمة الرقمية، وإدارة العمليات التشغيلية خلال فترة انعقاد المعرض.

و بدوره، أكد الرئيس التنفيذي لإكسبو 2030 الرياض طلال المرّي، أن الاتفاقية تجسّد نهج التعاون الذي لطالما تميزت به معارض إكسبو الدولية، مشيرًا إلى أن تبادل الخبرات والمعرفة بين الجهات المنظمة لمعارض إكسبو يمثل ركيزة مهمة لتعزيز كفاءة التنفيذ، وترسيخ أفضل الممارسات الناجحة، والحد من المخاطر المؤسسية، ودعم استمرارية نقل الخبرات والمعرفة ضمن منظومة معارض إكسبو.

وخلال زيارته لموقع إكسبو 2027 بلغراد، أشاد المري بالتقدم المحرز في الأعمال التنفيذية والتحضيرية، واطّلع عن قرب على الجهود المتواصلة والاستعدادات الجارية لاستضافة المعرض.

وأكد المري أن هذا التعاون يوفّر فرصة قيّمة للاطلاع على الرؤى والخبرات التشغيلية والاستفادة من الدروس المستفادة خلال مراحل التحضير والإعداد وتنفيذ المعرض المتخصص، ويأتي في مرحلة بالغة الأهمية بالنسبة لإكسبو 2030 الرياض، في وقت تتواصل فيه أعمال التنفيذ عبر مختلف المسارات التشغيلية بوتيرة متسارعة، إلى جانب التقدم المستمر في أعمال البنية التحتية والإنشاءات في الموقع، بما يعزز جاهزية إكسبو 2030 الرياض لتنظيم نسخة استثنائية وغير مسبوقة من المعرض الدولي.

من جانبه، أكد مدير إكسبو 2027 بلغراد دانيلو ييرينيتش، أن الاتفاقية الموقعة بين إكسبو 2027 بلغراد وإكسبو 2030 الرياض تعزز المسؤولية المشتركة تجاه إرث معارض إكسبو وتجاه المشاركين الدوليين ومستقبل هذه المنصة العالمية.

وأضاف دانيلو أن أحد أهم جوانب الإرث الذي تتركه معارض إكسبو حول العالم يتمثل في المعارف والخبرات التي يكتسبها العاملون على تنظيمها، لافتًا إلى أن إكسبو 2027 بلغراد يوفر فرصة فريدة للكوادر المشاركة فيه لنقل خبراتها ومعارفها إلى الفعاليات والمعارض الدولية المستقبلية حول العالم.

