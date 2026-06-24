نائب بختام دور الانعقاد للشيوخ: ننتظر دورة جديدة أكثر استجابة لتطلعات المواطنين

أكد النائب إسماعيل علي الشرقاوي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل بمجلس الشيوخ، أن الاختلاف في المواقف والرؤى تحت قبة البرلمان يمثل أحد مظاهر الحياة السياسية الصحية، طالما ظل الوطن هو نقطة الالتقاء والغاية التي تعلو فوق كل اعتبار.

وقال الشرقاوي، في ختام دور الانعقاد، إن حزب العدل يجدد التزامه بممارسة دور المعارضة الوطنية المسؤولة، من خلال دعم كل قرار أو توجه يصب في مصلحة الوطن ويعزز مصالح المواطنين، وفي الوقت ذاته ممارسة دور رقابي جاد تجاه القضايا التي تستوجب المراجعة والتصحيح.

تنوعًا في الاجتهادات والرؤى

وأضاف أن الاختلاف في الرأي لا ينتقص من الانتماء الوطني، بل يعكس تنوعًا في الاجتهادات والرؤى، مؤكدًا أن قوة الدولة لا تُبنى على تطابق الآراء، وإنما على احترام التعددية وإتاحة المجال للحوار المسؤول والبناء.

وتوجه الشرقاوي بخالص الشكر والتقدير إلى المستشار رئيس مجلس الشيوخ، وهيئة المكتب، والأمانة العامة للمجلس، وجميع أعضاء المجلس، لما ساد أعمال دور الانعقاد من احترام متبادل ونقاشات جادة ومسؤولة.

وأعرب عن تطلعه إلى دور انعقاد جديد يكون أكثر قدرة على الاستجابة لتطلعات المواطنين، ومواجهة التحديات التي تنتظر الدولة المصرية في مختلف الملفات، بما يعزز مسيرة التنمية ويحافظ على مصالح الوطن والمواطن