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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

عضو بالشيوخ: اهتمام الرئيس بملف الطفولة والحضانات خطوة استراتيجية لبناء الإنسان المصري

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
عبد الرحمن سرحان

أكد النائب حسن جعفر عضو مجلس الشيوخ، أن التوجيهات الصادرة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن تطوير منظومة رعاية الطفولة المبكرة والتوسع في إنشاء الحضانات تمثل توجهًا استراتيجيًا بالغ الأهمية لبناء الإنسان المصري منذ سنواته الأولى، مشيرًا إلى أن هذه الرؤية تعكس إيمان الدولة بأن الاستثمار في الطفولة هو الاستثمار الحقيقي في المستقبل.

وأوضح جعفر في تصريح صحفي له اليوم، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع خريطة تنموية متكاملة لقطاع الحضانات وزيادة معدلات الالتحاق بها، يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية هذه المرحلة العمرية في تشكيل شخصية الطفل وتنمية قدراته العقلية والاجتماعية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030 في بناء مجتمع أكثر وعيًا وتطورًا.

توسيع نطاق الحضانات

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الجهود التي استعرضتها وزيرة التضامن الاجتماعي بشأن الشراكة مع الجهات المختلفة لتوسيع نطاق الحضانات، وتطوير كفاءتها، وتيسير إجراءات الترخيص، تمثل خطوات عملية مهمة نحو إزالة العقبات أمام انتشار هذه الخدمة الحيوية، خاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار حسن جعفر إلى أن توجيه الرئيس باستحداث مراكز للمشورة والدعم النفسي والاجتماعي للأطفال يعكس بعدًا إنسانيًا وتربويًا مهمًا في السياسات الاجتماعية للدولة، حيث لا يقتصر الاهتمام على توفير الخدمة فقط، بل يمتد إلى جودة الرعاية والتنشئة السليمة، بما يضمن إعداد أجيال قادرة على مواجهة التحديات المستقبلية.

كما ثمّن نائب الصعيد اهتمام الدولة بملف الأسر البديلة وكفالة الأطفال فاقدي الرعاية، مؤكدًا أن توجيهات الرئيس بضرورة المتابعة الدورية للأطفال داخل هذه الأسر تعكس حرصًا بالغًا على الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم، وضمان بيئة آمنة تضمن حقوقهم كاملة.

واختتم النائب حسن جعفر تصريحه بالتأكيد على أن هذه السياسات المتكاملة تمثل تحولًا مهمًا في مفهوم الحماية الاجتماعية، من مجرد دعم تقليدي إلى بناء شامل للإنسان المصري في مختلف مراحل حياته.

الرئيس عبد الفتاح السيسي الطفولة المبكرة الحضانات بناء الإنسان المصري الطفولة

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