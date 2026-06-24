رئيس مياه القناة: إعادة تأهيل وصيانة المحابس بالاستفادة من "الخردة"

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الإربعاء، إعادة تأهيل وصيانة المحابس والطلمبات من المرتجعات " الخردة" بالجهود الذاتية في الورشة المركزية، وذلك لتخدم " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، في إطار توجيهات المهندس مصطفي الشيمي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للاصول ؤتعظيم الاستفادة بكافة الأدوات والخامات، والموارد المتاحة.

وأكد اللواء أ ح مهندس أحمد رمضان رئيس مجلس إدارة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، علي إعادة تأهيل وصيانة المحابس والطلمبات، وذلك عن طريق الاستفادة من المخلفات ونواتج المخازن واعادة تصنيع القديم والتالف منها " الخردة" واستغلال الموارد فى تصنيع محابس جديدة صالحة للاستخدام، وتنمية الموارد الذاتية، لتدخل الخدمة وتعمل في محافظات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، مما يساهم في توفير شراء محابس جديدة.

وقال اللواء أحمد رمضان، انه تم الانتهاء من تأهيل وصيانة عدد كبير من المحابس منها محابس عدم رجوع " هيدروليكى، ومحابس سكينه، ومحابس فراشة بأقطار مختلفة.

وأضاف أننا نعمل على استغلال المحابس المخزنة "المستعملة والكُهنة" وإعادة تأهيلها للتشغيل ورفع كفاءتها في الورشة المركزية لشركة محافظات القناة، وذلك لتوفير النفقات والوقت وتقليل الفاقد من كمية المياه المهدرة في حالة وجود أعطال أو أي تسريبات ناجمة عن عدم إحكام غلق المحابس.

ولفت إلى أنه يتم الاعتماد على الكوادر الفنية الذاتية في أعمال الصيانة والإصلاح، وذلك علي مستوى محافظات القناة الثلاث " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

وأضاف اللواء أحمد رمضان، أن شركة محافظات القناة حريصة على دعم الأفكار العملية التي تساهم في ترشيد النفقات والاستغلال الأمثل للإمكانيات المتاحة، والاعتماد على الكوادر الفنية الذاتية في أعمال الصيانة والإصلاح، من الفنيين والمهندسين في قطاعات " السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بما يساهم في سرعة إعادة المعدات للخدمة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، في إقليم القناة.

وأوضح اللواء أحمد رمضان، أن الورشة المركزية بمحافظات القناة، تمتلك عدد من الآلات الحديثة بجانب امتلاكها فريق عمل مدرب قائم على الورشة المركزية وأقسامها ومراحل إعادة تدوير وتأهيل المحابس وصيانتها منذ دخول المعدات والمحابس التالفة والقديمة وحتى خروجها كمحابس سليمة وصالحة للاستخدام، وذلك لتعظيم الاستفادة من تلك المخلفات ونواتج المخازن والخردة واعادة تدوير المتهالك والتالف منها مع مراعاة المواصفات والحالة الفنية مع اجراء الاختبارات الفنية اللازمة عليها.