فيلم «غوص في اللاوعي» يصل نهائيات جوائز أكاديمية الطلبة العالمية

أعلن صناع لفيلم القصير "غوص في اللاوعي"، عن دخول جولة نصف النهائي في الدورة السنوية الثالثة والخمسين من جوائز أكاديمية الطلبة العالمية والتي تشرف عليه أكاديمية الأوسكار.

ويأتي الفيلم ضمن 61 فيلماً فقط تم اختيارها من بين مجموعة تنافسية استثنائية ضمّت 2972 مشاركة من كليات وجامعات السينما حول العالم، ما يضعه تقريباً ضمن أفضل 2٪ من جميع المشاركات المقدّمة هذا العام

.الفيلم هو ثمرة جهد تعاوني لفريق إبداعي من خريجي أكاديمية الأردن للسينما، في طليعتهم رغد البخيت ككاتبة ومخرجة، ودانيال سلمان كمنتج. وقد تم تطوير الفيلم تحت إشراف مجموعة متميزة من صُنّاع الأفلام العرب، وهو فيلم وثائقي تجريبي يتمحور حول جلسة علاج بالتنويم المغناطيسي، وإعادة تمثيل مشاهد من الذاكرة في العقل اللاواعي.

أكاديمية الأردن للسينما هي أحد برامج الهيئة الملكية الأردنية للأفلام بالتعاون مع الجامعة الألمانية الأردنية، ويهدف البرنامج إلى تعليم وتدريب جيل جديد من صُنّاع الأفلام في الأردن، ورعاية المواهب والمساهمة في صناعة الأفلام المحلية والدولية.

تُشرف أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة، المنظمة لجوائز الأوسكار، على جوائز أكاديمية الطلبة. وفي كل عام، يتنافس آلاف الطلبة من الكليات والجامعات في مجال السينما من جميع أنحاء العالم على الجوائز والمنح النقدية، ويتم تحكيم الأفلام ضمن فئات متعددة.