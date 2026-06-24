النائبة إليزابيث شاكر في واجهة «حصاد النواب» بعد مناقشات الموازنة العامة

سلّط مجلس النواب الضوء على مشاركة النائبة إليزابيث شاكر، عضو مجلس النواب عن محافظة أسيوط، في مناقشات مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027، وذلك ضمن إنفوجراف رسمي نشره الموقع الإلكتروني للمجلس تحت عنوان "حصاد مجلس النواب".

وتضمن الإنفوجراف جانبًا من مداخلات ومشاركات عدد من النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 22 يونيو 2026، حيث جاءت النائبة إليزابيث شاكر ضمن النواب الذين أبرز المجلس رؤاهم وملاحظاتهم بشأن مشروع الموازنة وخطة التنمية للعام المالي الجديد.

متابعة الملفات التنموية والخدمية ذات الأولوية في محافظات الصعيد

ويعكس إدراج مداخلة النائبة ضمن الحصاد الرسمي لمجلس النواب أهمية القضايا التي طرحتها خلال المناقشات، وحرصها عل متابعة الملفات التنموية والخدمية ذات الأولوية في محافظات الصعيد.