بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على أداء سلبي

أنهت بورصة الدار البيضاء، تداولاتها، اليوم /الأربعاء/، بأداء سلبي، حيث سجل مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعا بنسبة 1,21 %، ليستقر بذلك عند 18.101,05 نقطة.

من جانبه، سجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 شركة مدرجة بالبورصة، انخفاضا بنسبة 0,31 % إلى 1.334,22 نقطة، فيما سجل MASI.ESG، مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف ESG، خسارة بنسبة 2,15 % إلى 1.281,42 نقطة.

من جهته، تراجع “MASI Mid and Small Cap”، مؤشر أداء أسعار الشركات الصغيرة والمتوسطة المدرجة في البورصة، بنسبة 1,12 % إلى 1.827,76 نقطة.

وفي ما يتعلق بالمؤشرات الدولية، أغلق كل من مؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو 15″، ومؤشر “إف تي إس إي – سي إس إي موروكو آل – ليكيد”، على خسارة بنسبة 1,48 % إلى 17.170 نقطة، وبنسبة 1,73 % إلى 15.482,18 نقطة، على التوالي.

وتجاوزت التداولات 546,1 مليون درهم، سجلت أساسا في السوق المركزي (229,24 مليون درهم) وسوق الكتل (315,56 مليون درهم)، أما في ما يتعلق برسملة البورصة فقد بلغت أزيد من 1.030,8 مليار درهم.