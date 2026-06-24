بإطلالة صيفية ساحرة.. درة تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لفتت الفنانة درة أنظار جمهورها في أحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي؛ بعدما شاركت متابعيها مجموعة من الصور الجديدة التي خضعت لها مؤخرًا.

ونشرت درة الصور عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام»، حيث ظهرت بإطلالة أنيقة مرتدية فستانًا طويلًا، والتقطت عددًا من اللقطات بجوار حمام السباحة وسط أجواء صيفية مميزة.

وحظيت الصور بتفاعل واسع من جانب المتابعين، الذين أشادوا بجمالها وأناقتها، وانهالت التعليقات التي عبّرت عن إعجاب الجمهور بإطلالتها وحضورها اللافت.

أعمال درة

يُذكر أن درة شاركت مؤخرًا في بطولة مسلسل «علي كلاي»، إلى جانب أحمد العوضي وبيومي فؤاد، بمشاركة عدد من الفنانين، والعمل من تأليف محمود حمدان وإخراج محمد عبد السلام.