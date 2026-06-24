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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مصطفى قمر يشوق جمهوره بأغنية هتغيب من ألبوم قمر قمرين ويطرحها غدا

مصطفى قمر
مصطفى قمر
تقى الجيزاوي

شوق النجم مصطفى قمر  جمهوره بطرح أغنية جديدة من ألبومه الجديد قمر قمرين، وتحمل الأغنية عنوان هتغيب، وعلق قائلًا: “شاهدوا واستمعوا إلى أغنيتي الجديدة هتغيب من ألبوم قمر قمرين غدا الخميس الساعة 6 مساءً على جميع المنصات”.
 

وطرح مؤخرا النجم مصطفى قمر كليب أغنيته الجديدة «أنا» واحدة من أبرز أغنيات ألبوم «قمر قمرين»، الذي حقق نجاحًا ملحوظًا منذ طرحه، خاصة بعد إطلاق نحو خمس أغنيات منه حصدت تفاعلًا واسعًا ونسب مشاهدة واستماع مرتفعة عبر مختلف المنصات، وظهر مصطفى قمر في شكل هيكل عظمي في الكليب، وذلك بعد تعرضه للصعق بالكهرباء داخل سياق العمل، والكليب من إخراج كريم عبد الوهاب.

ويحمل العمل توقيع الشاعر عمرو الجارم في الكلمات، فيما وضع ألحانه جوليو، وتولى التوزيع الموسيقي كريم عبد الوهاب، في تعاون فني يسعى من خلاله مصطفى قمر إلى تقديم عمل مختلف يجمع بين الحداثة والطابع الغنائي الذي اشتهر به على مدار مشواره الفني.

ولم يقتصر الاهتمام في الأغنية على الجانب الموسيقي فقط، بل حرص مصطفى قمر على تقديمها بصورة بصرية مميزة، حيث تم تصويرها باستخدام أحدث تقنيات الجرافيك والـ CGI، في خطوة تعكس اهتمامه الدائم بتقديم كليبات تحمل أفكارًا مبتكرة وجودة إنتاجية عالية، وهو النهج الذي عُرف به طوال مسيرته الفنية باعتباره أحد أبرز النجوم الذين أولوا اهتمامًا خاصًا بالصورة الموسيقية.

ويواصل مصطفى قمر من خلال ألبوم «قمر قمرين» تقديم أعمال غنائية متنوعة، تؤكد حرصه على التجديد ومواكبة التطورات الفنية، مع الحفاظ على بصمته الخاصة التي جعلته واحدًا من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

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مصطفى قمر يشوق جمهوره بأغنية هتغيب من ألبوم قمر قمرين ويطرحها غدا

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