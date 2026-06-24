في لقاء جماهيري.. محافظ الإسكندرية يوجه بسرعة فحص شكاوى المواطنين والعمل على حلها

عقد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية لقاءً جماهيريًا موسعًا بديوان عام حي غرب، بحضور الدكتورة أميرة يسن هيكل نائب المحافظ، والقيادات التنفيذية ومديري المديريات الخدمية بالمحافظة، موجهًا بسرعة فحص شكاوى المواطنين واتخاذ إجراءات عاجلة لحلها.

فحص ومناقشة 22 شكوى وطلبًا

وخلال اللقاء، استمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب المواطنين من أحياء غرب والعجمي والجمرك، حيث تم فحص ومناقشة 22 شكوى وطلبًا تنوعت بين الملفات الخدمية والاجتماعية والمعيشية، موجّهًا الجهات التنفيذية المختصة بسرعة دراسة كل حالة على حدة واتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل الفوري معها، مع المتابعة المستمرة حتى الانتهاء من حلها بصورة جذرية.

وفي استجابة مباشرة لعدد من الحالات، وجّه المحافظ بتوفير فرص عمل للمواطنين، شملت فرصًا مخصصة لذوي الهمم والأسر الأولى بالرعاية، وذلك بالتنسيق مع مديرية العمل بالإسكندرية، برواتب تبدأ من الحد الأدنى للأجور، دعمًا لجهود الدولة في تحقيق الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأكد محافظ الإسكندرية استمرار عقد اللقاءات الجماهيرية بشكل دوري وأسبوعي، باعتبارها إحدى أهم آليات التواصل المباشر مع المواطنين، بما يسهم في رصد المشكلات على أرض الواقع وسرعة التعامل معها بالتنسيق مع الجهات المختصة، تنفيذًا لرؤية الدولة في ترسيخ مبادئ الشفافية والاستجابة الفعالة لاحتياجات المواطنين.

كما أشاد المحافظ بالدور الوطني والتنموي الذي يقوم به أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في دعم جهود الجهاز التنفيذي، من خلال نقل مطالب المواطنين والتعاون المستمر لإيجاد حلول عملية وسريعة للتحديات المختلفة، بما يحقق الصالح العام ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة لأهالي الإسكندرية.