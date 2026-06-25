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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مديرة برنامج مودة: السيدة انتصار السيسي كانت تتابع مبادرة فرحة مصر يوميا

مدير برنامج مودة
مدير برنامج مودة
هاني حسين

أكدت الدكتورة راندا فارس، مديرة برنامج «مودة»، أن مبادرة «فرحة مصر» تمثل نموذجًا وطنيًا متكاملًا لدعم الشباب المقبلين على الزواج، من خلال توحيد جهود تجهيز العرائس تحت مظلة واحدة، وبما يضمن وصول الدعم إلى المستحقين وفق معايير دقيقة من الحوكمة والشفافية، وذلك بالتعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي وعدد من مؤسسات الدولة والمجتمع المدني.

 وقالت خلال لقائها  على قناة "صدى البلد":"مبادرة «فرحة مصر» جاءت نتيجة جهود ممتدة من الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي كانت تعمل بشكل منفرد في تجهيز العرائس، لكن المبادرة قامت بتوحيد هذه الجهود في إطار وطني شامل يضمن العدالة والاستحقاق".

وأضافت: "المبادرة تعتمد على مبدأ الحوكمة الكاملة، حيث يتم التدقيق في كل البيانات لضمان وصول الدعم للفئات المستحقة فقط."

وتابعت: "السيدة انتصار السيسي كانت تتابع تفاصيل المبادرة يومًا بيوم، وحرصت على أن تشعر كل عروس بأن هذه الاحتفالية موجهة لها بشكل شخصي، وهو ما انعكس على تفاصيل الحفل وتنوع الفساتين واللمسات الجمالية لكل عروس".

وأوضحت: "استغرقت المبادرة أكثر من عشرة أشهر من العمل، وتم إطلاق منصة رقمية في فبراير لتسهيل التقديم، ومراجعة المستندات مثل عقد الزواج وشهادة الفحص الطبي قبل الزواج".

وأضافت: "تقدم أكثر من 32 ألف شاب وفتاة في المرحلة الأولى، وتمت تصفيتهم إلى 2954 مستحقًا بعد مراجعة دقيقة للأوراق، تلاها بحث ميداني شارك فيه أكثر من 16 ألف رائدة اجتماعية لضمان وصول الدعم لمستحقيه

مودة برنامج مودة التضامن الاجتماعي السيدة انتصار السيسي اخبار التوك شو

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