قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الشيوخ الأمريكي" يغير تصويته بشأن حرب إيران وترامب يرحب
سعيد العويران: منتخب مصر قادر على بلوغ دور الـ16 في المونديال
وزير الخارجية الأمريكي يكشف عن قرار عاجل من ترامب بشأن فنزويلا بعد الزلزال
رئيسة فنزويلا تعلن ولاية لا جوايرا الشمالية منطقة منكوبة
التقارير غير مبشرة.. قرار عاجل من ترامب بعد زلزال فنزويلا
ترامب : تعليمات للوكالات الحكومية بسرعة التحرك بشأن زلزل فنزويلا
للرزق وفك الكرب .. أدعية يوم عاشوراء 2026
ناقد رياضي: منتخب مصر لا يعرف سوى الفوز أمام إيران .. والصدارة هدف الفراعنة
اليابان: زلزال بقوة 7.2 درجة يضرب محافظة «إيواته»
بدون إعادة تعيين الراوتر: حلول سريعة لتوصيل الهاتف بالـ Wi-Fi
ناقد رياضي: مصر قد تنفرد بإنجاز عربي تاريخي في مونديال 2026 حال الفوز على إيران
أسعار العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري اليوم.. الدولار عند 49.66 جنيه للشراء|فيديو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

إعادة المفصولين وعلاج المدمنين.. ماذا تتضمن تعديلات قانون تحليل المخدرات المعروض على البرلمان؟

مجلس النواب
مجلس النواب
عبد الرحمن سرحان

عاد ملف تحليل المخدرات للعاملين إلى دائرة النقاش البرلماني من جديد، بعد تقديم مشروع قانون لتعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 2021 بشأن شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذي ينظم إجراءات الكشف عن تعاطي المواد المخدرة للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والجهات المختلفة.

ويتضمن مشروع القانون المقدم من النائب أحمد البرلسي عددًا من التعديلات التي تستهدف تحقيق التوازن بين مواجهة مخاطر تعاطي المواد المخدرة داخل بيئة العمل، وبين توفير ضمانات قانونية للعاملين وحماية حقوقهم الوظيفية والاجتماعية.

 

لا فصل لمجرد التعاطي

ومن أبرز التعديلات المقترحة عدم اعتبار مجرد ثبوت تعاطي مادة مخدرة سببًا مباشرًا لإنهاء الخدمة، إذ يشترط المشروع أن يكون العامل تحت تأثير المادة المخدرة أثناء ساعات العمل بما يؤثر على أدائه الوظيفي، مع ضرورة إجراء تحقيق إداري قبل اتخاذ أي إجراء بحقه.

ويهدف هذا التعديل إلى التفرقة بين حالات التعاطي وحالات التأثير الفعلي على أداء العمل، بما يضمن عدم توقيع عقوبات نهائية دون استكمال إجراءات التحقيق.

 

ضوابط جديدة لتحليل المخدرات

ويتضمن المشروع وضع ضوابط أكثر تفصيلًا لإجراءات تحليل الكشف عن المواد المخدرة، بحيث يتم إجراء التحليل في حضور العامل، مع تحرير محضر رسمي يوضح جميع الإجراءات المتبعة ونتائج الفحص، وإثبات الأدوية والعقاقير التي يتناولها العامل وقت إجراء التحليل.

كما ينص المشروع على إجراء تحليل توكيدي للعينة الإيجابية، ومنح العامل الحق في طلب إعادة التحليل لدى جهة مختصة أو توقيع الكشف الطبي عليه من خلال مصلحة الطب الشرعي دون تحميله أي أعباء مالية.

 

حماية الخصوصية ومنع الوصم الاجتماعي

ويشدد مشروع القانون على ضرورة الحفاظ على سرية جميع الإجراءات والبيانات المتعلقة بعمليات التحليل، وعدم المساس بسمعة العامل أو أسرته، مع اعتبار حماية الخصوصية أحد المبادئ الأساسية التي يجب مراعاتها أثناء تطبيق القانون.

 

العلاج بديلًا للفصل

ومن بين أبرز ما جاء في التعديلات المقترحة استحداث مادة جديدة تتعلق بعلاج الإدمان، حيث تنص على أنه إذا ثبت من التحقيق الإداري ونتائج التحاليل أن العامل يعاني من حالة إدمان، يتم إيقافه عن العمل لمدة أسبوعين وإحالته إلى أحد المراكز المرخص لها بعلاج الإدمان.

وخلال فترة العلاج يعتبر العامل في إجازة مرضية وفقًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، مع عدم جواز إنهاء خدمته أثناء تلقي العلاج إلا في حالات محددة تتعلق بعدم الالتزام أو الانقطاع المتكرر عن البرنامج العلاجي.

 

إعادة المفصولين بسبب القانون الحالي

كما تضمن المشروع أحكامًا انتقالية لمعالجة أوضاع العاملين الذين تم إنهاء خدمتهم خلال السنوات الماضية تطبيقًا للقانون الحالي، حيث يقترح إلغاء قرارات إنهاء الخدمة الصادرة منذ بدء العمل بالقانون وحتى الآن، وفق ضوابط وآليات يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويقترح المشروع كذلك تشكيل لجنة عليا تتبع رئاسة مجلس الوزراء لفحص الشكاوى والتقارير المتعلقة بأي مخالفات أو تجاوزات قد تكون شابت إجراءات التحليل أو تحريز العينات أو غيرها من الإجراءات المرتبطة بتطبيق القانون.

 

ما الهدف من التعديلات؟

بحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، فإن الهدف من التعديلات ليس التهاون مع مخاطر تعاطي المواد المخدرة، وإنما تعزيز الضمانات القانونية للعاملين، واستبدال سياسة الفصل الفوري بمنظومة تعتمد على التحقيق والتدرج في الجزاء والعلاج، بما يحافظ على حق العامل في العمل ويحمي في الوقت نفسه المصلحة العامة وسلامة بيئة العمل.

فصل الموظفين اخبار فصل الموظفين قانون فصل الموظفين البرلمان مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مشغولات ذهبية

225 جنيها للجرام.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

الذهب

عقب الهبوط السريع.. سعر أعلى جرام ذهب اليوم الخميس

تريزيجه

مليون دولار.. الأهلي يوافق على عرض الرياض السعودي لشراء عقد تريزيجيه

أسعار الدواجن

البيضا بأقل من 60 جنيها بالمزرعة| انخفاض كبير فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم

الذهب

1800 جنيه خسارة يومية.. ماذا حدث في سعر الجنيه الذهب بمصر؟

ادعيه يوم عاشوراء - دعاء يوم عاشوراء

ادعيه يوم عاشوراء .. أفضل 400 دعاء مكتوب للرزق وقضاء الدين وللأبناء والحمل والزواج

منتخب مصر

أزمة تسبق مواجهة مصر وإيران في المونديال .. اعتراض رسمي قبل صافرة البداية

ناني سعد الدين ومحمد رمضان

مش بشحت منك.. ناني سعد الدين تروي موقفًا صعبا مع محمد رمضان

ترشيحاتنا

وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر

ضبط 4000 قطعة حلوى مجهولة المصدر بالأقصر قبل طرحها بالأسواق وتحرير 30 مخالفة تموينية

محافظ المنيا خلال اللقاء

محافظ المنيا ومجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية يستعرضان خطط تطوير الخدمات الطبية وآليات تعزيز جودتها

الطبيبة

حجز المتهمين بالتعدي على طبيبة أسنان بشبرا الخيمة لحين ورود التحريات وتحليل المخدرات

بالصور

أحمر جريء.. بسمة بوسيل تستعرض رشاقتها

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

لوحوش الضروب .. انطلاق رام 1500 TRX موديل 2027

رام 1500 TRX
رام 1500 TRX
رام 1500 TRX

لوك جذاب .. رنا سماحة تبهر متابعيها في أحدث ظهور

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

بعد إنتاج 99 سيارة.. بوجاتي تسدل الستار على ميسترال وتطوي صفحة محرك W16 التاريخي

بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال
بوجاتي ميسترال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد