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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الدكتور أندريه زكي يهنئ الرئيس السيسي والمصريين بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

الدكتور القس أندريه زكي
الدكتور القس أندريه زكي
أ ش أ

هنأ الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة، وجموع المصريين، بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو، مؤكدًا أن هذه المناسبة الوطنية تمثل محطة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، وتعكس إرادة المصريين في الحفاظ على وطنهم وترسيخ دعائم الدولة الوطنية.

وأرسل رئيس الطائفة الإنجيلية برقية تهنئة إلى الرئيس، جاء نصها:

"فخامة السيد / الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، يسعدني أن أتقدم إلى سيادتكم، بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أعضاء المجلس الإنجيلي العام، ورؤساء المذاهب الإنجيلية بمصر، وأعضاء هيئة الأوقاف الإنجيلية، بخالص التهاني وأطيب الأمنيات بمناسبة ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.

وتابع، لقد جسدت هذه المناسبة الوطنية إرادة المصريين في حماية الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسساتها، ورسخت قيم المسؤولية الوطنية والتكاتف من أجل مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا. وإننا نؤمن بأن وحدة أبناء الوطن، وروح العمل المشترك، ستظل الركيزة الأساسية لمواصلة مسيرة البناء والتنمية، وتحقيق المزيد من التقدم لمصرنا العزيزة.

نصلي إلى الله أن يحفظ مصر، وأن يوفقكم في قيادة الوطن، وأن يديم على شعبها نعمة الأمن والاستقرار والسلام، وكل عام وسيادتكم ومصر وشعبها العظيم بكل خير."

القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية مصر عبد الفتاح السيسي ئيس الجمهورية ذكرى ثورة الثلاثين من يونيو

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