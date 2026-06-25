قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد زلزال فنزويلا واليابان.. تحذيرات العالم الهولندي تثير الجدل من جديد
حسام بدراوي: الإمام الأكبر تعامل بحكمة مع محاولات توظيف المؤسسة الدينية في صراعات سياسية
منتخب مصر يقتحم قائمة الكبار في مونديال 2026.. الفراعنة بين أفضل 10 منتخبات بالعالم
إصابة شخصين في حادث تصادم.. واندلاع النيران بدراجتين ناريتين بقنا| صور
بحوزته مخدر الآيس.. القبض على مؤدي المهرجانات مجدي شطة في المرج
وزير الأوقاف : نرحب بكل صور التعاون العلمي والدعوي مع إقليم كردستان
عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق
حسام بدراوي: اتصالات غربية خلال 2011 تحدثت عن صعود الإخوان إلى الحكم في المنطقة
حسام بدراوي: خطاب 3 يوليو كشف نوايا الإخوان ومحاولاتهم للهيمنة على الدولة
إعلان تشكيل مواجهة كوت ديفوار وكوراساو في ختام مباريات المجموعة الخامسة بالمونديال
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة وظاهرة الصباح الباكر
فابريزيو رومانو: ريال مدريد يفعل بند إعادة شراء نيكو باز من كومو مقابل 9 ملايين يورو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

تسريبات iPhone Air 2 .. أنحف آيفون يعود بكاميرا مزدوجة وأداء أقوى

iPhone Air
iPhone Air
شيماء عبد المنعم

تستعد شركة آبل، لإطلاق الجيل الثاني من هاتفها فائق النحافة iPhone Air خلال ربيع عام 2027، وفقا لتسريبات جديدة كشفت عن تحسينات بارزة تستهدف معالجة أبرز الانتقادات التي واجهها الإصدار الأول، وعلى رأسها قدرات التصوير.

آبل تستعد لمعالجة أكبر عيوب iPhone Air في الجيل الثاني

وتشير التسريبات إلى أن أبرز التحديثات ستكون إضافة كاميرا خلفية ثانية مخصصة للتصوير فائق الاتساع Ultra-Wide، وهو ما يمثل نقلة مهمة مقارنة بالجيل الحالي الذي يعتمد على عدسة خلفية واحدة فقط.

وكانت آبل قد أطلقت أول نسخة من iPhone Air في خريف 2025 باعتباره أنحف هاتف آيفون في تاريخ الشركة، إلا أن هذا التصميم فائق النحافة جاء على حساب بعض المواصفات، ما أثار انتقادات من المستخدمين، خاصة فيما يتعلق بالكاميرا وعمر البطارية.

وتوضح التسريبات أن الهاتف الجديد سيحصل على كاميرا فائقة الاتساع بدقة 48 ميجابكسل، ما يجعله أقرب إلى هواتف آيفون القياسية الحديثة من حيث قدرات التصوير، ويمنح المستخدمين إمكانية التقاط الصور الواسعة والمناظر الطبيعية والمشاهد المعمارية بشكل أفضل.

iPhone Air

وعلى مستوى الأداء، من المتوقع أن يعمل iPhone Air 2 بإصدار من معالج A20 Pro، وهو المعالج نفسه المنتظر في سلسلة iPhone 18 Pro، وسيصنع المعالج بتقنية 2 نانومتر، ما يوفر أداء أعلى وكفاءة أكبر في استهلاك الطاقة، وهو ما قد ينعكس إيجابا على عمر البطارية.

ورغم ذلك، تشير التقارير إلى أن آبل ستعتمد بشكل رئيسي على تحسين كفاءة الطاقة بدلا من زيادة كبيرة في حجم البطارية، نظرا للمساحة المحدودة داخل الهيكل الذي يتوقع أن يحافظ على سماكة تبلغ نحو 5.6 ملم فقط.

ومن المنتظر أن يحتفظ الهاتف بتصميمه العام الحالي، بما في ذلك الهيكل المصنوع من التيتانيوم وطبقة الحماية Ceramic Shield، إلى جانب استمرار وجود زر Action Button وزر التحكم بالكاميرا Camera Control.

وفي خطوة جديدة لتنظيم دورة إطلاق هواتفها، تخطط آبل لتقسيم مواعيد الإطلاق بين موسمين مختلفين، فبينما ستحظى هواتف الفئة الاحترافية Pro بالإعلان خلال موسم الخريف، سيتم إطلاق الطرازات الأساسية وسلسلة Air خلال فصل الربيع.

ووفقا للتسريبات، ستكشف آبل في سبتمبر 2026 عن هواتف iPhone 18 Pro وiPhone 18 Pro Max بالإضافة إلى أول هاتف آيفون قابل للطي، والذي يشاع أنه سيحمل اسم iPhone Ultra، أما iPhone 18 القياسي وiPhone Air 2 فمن المتوقع أن يصلا إلى الأسواق في ربيع 2027.

ويرى مراقبون أن هذه الاستراتيجية ستساعد آبل على توزيع مبيعاتها على مدار العام ومنافسة شركات مثل سامسونج التي تطرح هواتفها الرائدة في بداية كل عام، مع الحفاظ على مكانة سلسلة Air كخيار موجه للمستخدمين الذين يفضلون التصميم الخفيف والأنيق على حساب بعض المواصفات الاحترافية.

ومع ذلك، تؤكد التقارير أن الخطط لا تزال قابلة للتغيير، إذ لا تستبعد بعض المصادر إمكانية تخلي آبل عن سلسلة Air مستقبلا وإعادة إحياء فئة Plus ضمن تشكيلة iPhone 18.

iPhone Air 2 آبل أنحف آيفون

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ايران

بيان رسمي من الاتحاد الإيراني بشان إقامة احتفالية مخالفة

الذهب

هبوط قوي في أسعار الذهب .. خبير يكشف أسباب تراجع الجرام لأقل من 4 آلاف جنيه

أمير كرارة يدعم شقيقته بعد كشف إصابتها بالبهاق: رسالة مؤثرة أشعلت تفاعل الجمهور

من كلمتين | تعليق أمير كرارة يقلب السوشيال ميديا بعد إصابة شقيقته بـ البهاق

سعر الذهب

تراجع حاد بـ 295 جنيها.. سعر الذهب الآن

سعر الذهب

بعد تراجعه 2000 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

أرشيفية

3000 جنيه دفعة واحدة.. «التأمينات الاجتماعية» تكشف مفاجأة بشأن المعاشات

سعر البنزين اليوم

92 بكام؟.. أسعار البنزين والسولار اليوم في مصر

سورة تقرأ في يوم عاشوراء

أفضل سورة تقرأ في يوم عاشوراء 2026.. رددها حتى المغرب تفتح لك كنوز الدنيا والآخرة

ترشيحاتنا

رضا الوكيل

تعيين الدكتور رضا الوكيل رئيساً لـ "دار الأوبرا المصرية".. وياسر شعلان رئيساً للإدارة المركزية للموسيقى والباليه

وزير الري و محافظ أسيوط يتفقدان قناطر أسيوط الجديدة

وزير الري: قناطر أسيوط الجديدة من أكبر المنشآت المائية المنفذة في عهد الرئيس السيسي

قطف التين الطبيعي بطور سيناء

موسم الخير .. انطلاق قطف التين الطبيعي في مزارع طور سيناء | صور

بالصور

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا.. مشروب صيفي منعش

طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا
طريقة عمل موهيتو الفراولة بالجيلي والصودا

تناولها بالقشرة.. الطريقة الأمثل لتناول البطاطس المقلية بدون أضرار

ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟
ما هي البطاطس المقلية الأكثر صحة؟

اضطراب فرط الحركة.. دراسة تكشف الفئة الأكثر تضررًا

مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة
مئات البالغين مصابين بإضطراب فرط الحركة

بعد تكريمها في أمريكا.. إطلالات ياسمين عبد العزيز بين الرقي والتنوع

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

فيديو

عالم الزلازل الهولندي

بعد زلزال فنزويلا واليابان.. تحذيرات العالم الهولندي تثير الجدل من جديد

مصطفى كامل

مصطفى كامل يتصدر الترند بأغنية شوفتوا الخاين بعد ساعات من طرحها

أغنية عمك وعم عمك

محمود العسيلي وعصام صاصا يطرحان أغنية «عمك وعم عمك» من فيلم «صقر وكناريا»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد