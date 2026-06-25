برلمانية: تعزيز الحماية الاجتماعية أصبح أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة

قالت النائبة رانيا الشيمي عضو مجلس النواب إن زيادة المعاشات ليست مجرد إجراء مالي، بل تعبير واضح عن توجه الدولة نحو تعزيز مظلة الأمان الاجتماعي وحماية الفئات التي أفنت سنوات عمرها في خدمة الوطن والمجتمع.

وأكدت الشيمي أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تواصل إرسال رسائل طمأنة للمواطنين من خلال حزمة من القرارات الاجتماعية التي تستهدف رفع مستوى المعيشة ومساندة الأسر المصرية في مواجهة التحديات الاقتصادية، مشيرة إلى أن أصحاب المعاشات كانوا ولا يزالون في مقدمة الفئات التي تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية.

أصحاب المعاشات كانوا ولا يزالون في مقدمة الفئات التي تحظى باهتمام



واكدت أن القرارات الاجتماعية التي تتخذها القيادة السياسية تمثل ترجمة حقيقية لنهج يضع الإنسان المصري في مقدمة الأولويات، ويعزز من قيم العدالة الاجتماعية والتكافل بين جميع فئات المجتمع.



وأضافت أن هذه الزيادة تعكس إدراكًا حقيقيًا لاحتياجات المواطنين، وتؤكد أن ثمار النمو والإصلاح الاقتصادي يجب أن تنعكس بصورة مباشرة على حياة المواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا للدعم والرعاية.

تعزيز الحماية الاجتماعية

واختتمت تصريحها قائلة: “إن تعزيز الحماية الاجتماعية أصبح أحد أهم ركائز الجمهورية الجديدة، وما نشهده من قرارات داعمة لأصحاب المعاشات يؤكد أن الدولة ماضية في مسار يوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية، بما يحقق حياة كريمة للمواطن المصري ويحفظ له حقوقه ويصون كرامته”