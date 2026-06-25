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رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع.. الإفتاء ترد

حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع.. الإفتاء ترد
حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع.. الإفتاء ترد
إيمان طلعت

أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال ورد إليها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مضمونة:"ما حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع؟".

لترد دار الإفتاء موضحة: أن التجار الذين يحتكرون السلع ويبيعونها بضعف السعر؛ ويُبرِّرون ذلك بأنهم يتَصدَّقون بالزيادة في السعر على الفقراء آثمون، وما يفعلونه أمرٌ محظورٌ شرعًا؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ: «مَنِ احْتَكَرَ حُكْرَةً، يُرِيدُ أَنْ يُغْلِيَ بِهَا عَلَى الْمُسْلِمِينَ، فَهُوَ خَاطِئٌ» أخرجه أحمد، والحاكم، والبيهقي.

حكم الاحتكار وتضليل البائعين في أسعار السلع

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن التاجر الذي يساهم بخفض أسعار سلعته في تلبية حاجات الناس وضبط إنفاق الأسر، له أجر عظيم عند الله تعالى.

وأشارت دار الإفتاء فى منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ برجلٍ بالسوق يبيع طعامًا بسعرٍ هو أرخص من سعر السوق فقال: «تَبِيعُ فِي سُوقِنَا بِسِعْرٍ هُوَ أَرْخَصُ مِنْ سِعْرِنَا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «صَبْرًا وَاحْتِسَابًا؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَبْشِرْ، فَإِنَّ الْجَالِبَ إِلَى سُوقِنَا كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَالْمُحْتَكِرُ فِي سُوقِنَا كَالْمُلْحِدِ فِي كِتَابِ اللهِ».

الإسلام نهى عن الاحتكار وحث على التصدق وترشيد الاستهلاك

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن الإسلام لم يهمل مشكلات الغلاء وارتفاع الأسعار، وإنما عالجها بعدَّة سُبل؛ فأمر بإنظار المُعسر وحثَّ على التصدُّق عليه، ورغَّب في السماحة في البيع والشراء، وحثَّ على ترشيد الاستهلاك، ونَهى عن الاحتكار، فضلًا عن ضرورة التخطيط لمصروف البيت، وهو أمر تتميَّز به المرأة المصرية عبر العصور، فلطالما كانت -ولا تزال- داعمةً لبيتها، حسنة السياسة له .

دعاء النبي عند غلاء الأسعار

وتابعت إن النبي قال: "إذا رأى أحدكم ما يكره "مثل غلاء الأسعار ونقص بعض السلع من طعام ودواء وارتفاع أسعار" فليقل: "اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك".. أخرجه أبو داود ، لافتا الى ان هذه الكلمات عظيمة تهتز لها طبقات السماء وتشق طريقها إلى الله عز وجل نظرًا لعظمها.

وقال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء، إنه مما لا شك فيه إننا في أزمة حادة يشعر بها الجميع ولكن قف وقول لنفسك: "أننا أفضل بكثير من غيرنا" لأن في مصر وبسبب جيشنا العظيم الأمن مستتب والزيادة ليست بالكثيرة بالمقارنة في كثير من الدول.

وطالب المفتي السابق جميع المواطنين بحفظ هذا الدعاء والاستغفار ومع التفاؤل ستتقر مصر وستحدث الانفراجة.

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