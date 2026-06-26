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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

"الكهرباء" توقع مذكرة تفاهم مع "هيكا داتا" لتوفير التغذية الكهربائية لمركز بيانات جديد

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء
أ ش أ

شهد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مراسم توقيع مذكرة تفاهم بين الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وشركة "هيكا داتا" "Heca Data" لدراسة وتحديد متطلبات التغذية الكهربائية لمشروع مركز بيانات، وقام بالتوقيع عن الشركة المصرية، المهندسة منى رزق رئيس الشركة، وعن شركة "هيكا داتا" أحمد الحفني مدير الشركة.

وأوضحت وزارة الكهرباء - في بيان اليوم الخميس - أن المذكرة تشمل الإطار العام للتعاون بين الطرفين فيما يتعلق بالمعلومات والبيانات الفنية اللازمة المتعلقة بالمشروع، ودراسة متطلبات ربط المشروع بالشبكة القومية للكهرباء، والأحمال الكهربائية المتوقعة ومراحل التنفيذ، وتحديد البدائل الفنية الممكنة لتغذية المشروع بالطاقة الكهربائية، وإجراء الدراسات الفنية الأولية الخاصة بالقدرات المطلوبة وتأثيرها على الشبكة، وتقدير الاحتياجات المحتملة من أعمال التدعيم أو التوسعات، ومدى الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وبطاريات التخزين، وحلول طاقة الأخرى الداعمة للمشروع.

توفير الطاقة الكهربائية اللازمة في إطار استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة

وقال عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تعمل في ضوء التكليف الرئاسي على تقديم الدعم اللازم لتوطين صناعة مراكز البيانات، وتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة في إطار استراتيجية الدولة لتوطين التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية للطاقة، والاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بها إلى 45% من مزيج الطاقة خلال العامين المقبلين.

وأكد الجاهزية والاستعداد لتوفير الطاقة الكهربائية اللازمة لكافة الاستخدامات في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة ، مضيفا أن عمل مراكز البيانات يعتمد بشكل أساسي على دعم تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي تستلزم وجود طاقة هائلة من الحوسبة لاستيعاب التضخم الهائل في حجم البيانات التي تحتاجها وتنتجها تلك التطبيقات.

وزير الكهرباء محمود عصمت مذكرة تفاهم الشركة المصرية لنقل الكهرباء هيكا داتا

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