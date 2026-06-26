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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

طريقة عمل الكريم كراميل في المنزل.. بمذاق لا يقاوم

كريم كراميل
كريم كراميل
ريهام قدري

الكريم كراميل من أشهر الحلويات التي يفضلها الكبار والصغار، فهو يتميز بقوامه الناعم وطعمه الخفيف، كما أنه من الوصفات التي يمكن تحضيرها بسهولة في المنزل بمكونات بسيطة، ليكون خيارا مثاليا بعد وجبات الطعام أو في المناسبات العائلية.

مقادير الكريم كراميل

  • 2 كوب حليب.
  • 4 بيضات.
  • نصف كوب سكر.
  • ملعقة صغيرة فانيليا.
  • ربع كوب سكر إضافي لتحضير الكراميل.

طريقة تحضير الكراميل

ضعي ربع كوب السكر في مقلاة على نار هادئة دون تقليب، واتركيه حتى يذوب تدريجيا ويتحول إلى اللون الذهبي. بعد ذلك اسكبيه مباشرة في قوالب الكريم كراميل أو في قالب كبير، مع تحريك القالب حتى يغطي الكراميل القاع بالتساوي.

تحضير خليط الكريم كراميل

في وعاء عميق، اخفقي البيض مع السكر والفانيليا حتى يذوب السكر، ثم أضيفي الحليب الدافئ تدريجيا مع التقليب المستمر حتى تمتزج المكونات جيدا، مع الحرص على عدم تكوين رغوة كثيرة.

طريقة الطهي

صبي الخليط فوق طبقة الكراميل داخل القوالب، ثم ضعيها في صينية بها ماء ساخن بحيث يصل الماء إلى منتصف القوالب.

أدخلي الصينية إلى فرن مسخن مسبقا على درجة حرارة 180 مئوية لمدة تتراوح بين 45 و60 دقيقة، أو حتى يتماسك الخليط تماما.

التبريد والتقديم

بعد إخراج الكريم كراميل من الفرن، اتركيه حتى يبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم ضعيه في الثلاجة لمدة لا تقل عن 4 ساعات، ويفضل طوال الليل للحصول على أفضل قوام.

عند التقديم، مرري سكينا رفيعة حول أطراف القالب ثم اقلبيه برفق في طبق التقديم، لتنساب صلصة الكراميل فوق الحلوى.

نصائح لنجاح الكريم كراميل

  • لا تتركي الكراميل على النار حتى يصبح داكن اللون حتى لا يكتسب طعما مرا.
  • يفضل استخدام الحليب كامل الدسم للحصول على قوام كريمي غني.
  • اخبزي الكريم كراميل في حمام مائي للحفاظ على نعومة القوام.
  • اتركيه يبرد تماما قبل قلبه لضمان تماسكه وعدم تعرضه للكسر.
  • يمكن تزيينه بقطع الفاكهة الطازجة أو أوراق النعناع حسب الرغبة.
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