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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

أزمة داخل الليكود.. نتنياهو يدرس الانسحاب إذا رفض مقترحه

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي

تشهد أروقة حزب الليكود تصاعدا في حدة الخلافات الداخلية مع اقتراب اجتماع لجنة الدستور المقرر الأحد المقبل، وسط تقارير تفيد بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يدرس خيارات تصعيدية إذا رُفض مقترحه بشأن الآلية الأساسية للحزب.

ووفقًا لمصادر داخل الليكود، فإن مقربين من نتنياهو أوصلوا خلال الأيام الأخيرة رسائل إلى قيادات الحزب مفادها أن رفض مقترحه في التصويت السري قد يدفعه إلى الانسحاب برفقة أغلبية أعضاء الكتلة البرلمانية وتأسيس إطار سياسي جديد، رغم تأكيد المصادر أن نتنياهو نفسه لم يطرح هذا التهديد بشكل مباشر.

وأشارت المصادر إلى أن نتنياهو لن يتمكن قانونيًا من الاحتفاظ باسم "الليكود"، إلا أن انتقال غالبية أعضاء الكتلة معه قد يؤثر على تمويل الحزب ومكانته السياسية.

وتأتي هذه التطورات في ظل توتر متصاعد بين نتنياهو ورئيس اللجنة المركزية لحزب الليكود حاييم كاتس، إلى جانب عضو الكنيست ديفيد بيتان، على خلفية الخلاف حول تشكيل قائمة الحزب للكنيست.

في المقابل، يرى مسؤولون في الليكود أن الرسائل المنسوبة إلى نتنياهو تندرج ضمن أدوات الضغط في إطار المفاوضات الجارية، وليست مؤشرًا على نية فعلية للانشقاق أو حل الحزب، محذرين في الوقت ذاته من أن استمرار الخلاف قد يقود إلى أزمة داخلية عميقة.

وكشف استطلاع داخلي أُجري بين 714 من أعضاء الحزب أن 43.4% منهم سيؤيدون قائمة جديدة يقودها نتنياهو إذا قرر الانفصال عن الليكود، بينما أكد 20% فقط أنهم سيواصلون دعم الحزب حتى في حال غياب نتنياهو عن رئاسته.

ومن المتوقع أن تستمر محاولات التوصل إلى تسوية خلال الأيام المقبلة، قبل أن يتحول التصويت المرتقب إلى اختبار حاسم لميزان القوى بين نتنياهو ومؤسسات حزب الليكود.

أروقة حزب الليكود الخلافات الداخلية لجنة الدستور رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

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