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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بسبب الصواريخ الإيرانية.. واشنطن تدرس تقليص وجودها العسكري في الخليج

القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
ناصر السيد

تُعيد الولايات المتحدة تقييم وضعها العسكري في الشرق الأوسط، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال، استند إلى صور الأقمار الصناعية التي كشفت عن أضرار جسيمة في قاعدة بحرية رئيسية في البحرين، تفوق بكثير ما اعترفت به الولايات المتحدة علنًا.

ويشير التقرير إلى أن الولايات المتحدة تدرس إعادة تجهيز القاعدة في البحرين، مع تقليص وجودها العسكري في الكويت والسعودية، ونقل القواعد والعمليات غربًا حيث تكون أبعد عن صواريخ إيران وطائراتها المسيّرة.

وأفاد مسؤولان ورد ذكرهما في التقرير للصحيفة بأن إسرائيل من بين المواقع المحتملة لنقل بعض القواعد إليها.

وكان البيت الأبيض طلب من الكونجرس الأمريكي الموافقة على تمويل إضافي بقيمة 87.6 مليار دولار، سيُخصص معظمه لتغطية تكاليف حرب دونالد ترامب ضد إيران، إلا أن أحد كبار الديمقراطيين أشار إلى أن الحزب لن يدعم تمويل صراع غير شعبي لم يُصرّح به المشرعون.
يأتي طلب التمويل الإضافي الذي قدمته إدارة ترامب أمس وسط حالة من الجمود في الكونجرس الأمريكي، نتيجةً لمطالبة الرئيس ترامب مجلس الشيوخ بإقرار مشروع قانون يفرض قيوداً جديدة شاملة على التصويت في جميع أنحاء البلاد.

تفاقمت الأزمة هذا الأسبوع، عندما رفض ترامب التوقيع على مشروع قانون الإسكان الرئيسي، الذي حظي بموافقة أغلبية الحزبين، إلى حين إقرار مشروع قانون التصويت، بعد أن ربط سابقاً إقراره بتجديد قانون رئيسي للمراقبة الخارجية.

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