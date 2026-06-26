الطاقة الذرية: إيران تحتاج نظام تحقق متطور لضمان عدم تطوير النووي

صرح رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر صحفي في اليابان، بأن إيران بحاجة ماسة إلى نظام تحقق "متطور للغاية" لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية.

وأضاف جروسي : "أعتقد أن هدف الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران هو ضمان عدم تطوير أسلحة نووية في إيران، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وصرحت الحكومة الإيرانية بوضوح بأن هذا ليس من نواياها، ولكن بالطبع النوايا وحدها لا تكفي".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مجددا موقف إدارته الرافض لامتلاك طهران أي قدرات نووية عسكرية.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا شراء القمح وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين تمهيدًا لبيعهما إلى إيران، في إطار التفاهمات الجارية بين الجانبين.

وفي الشأن البحري، قال ترامب إن حركة الملاحة في مضيق هرمز تسير بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن نحو 19 مليون برميل من النفط عبرت المضيق أمس، وهو ما وصفه بأنه أعلى معدل تدفق في تاريخ الممر البحري.

