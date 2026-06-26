قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 26-6-2026
زلزال بقوة 4.1 درجة يضرب محافظة "إيباراكي" اليابانية
إدارة ترامب تعلن مساعدات بقيمة 150 مليون دولار لفنزويلا بعد الزلازل
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزالي فنزويلا إلى 235 قتيلا و4300 مصاب
لقاء الخميسي تعلن وفاة عمتها
الذهب يتجه لتسجيل رابع خسارة أسبوعية على التوالي وسط توقعات برفع الفائدة الأمريكية
6 محطات جديدة تدخل الخدمة.. تشغيل المرحلة الثانية من مونوريل شرق النيل غدًا
زلزال يضرب الطيران العالمي.. 11 مليار دولار خسائر بسبب أزمة سلاسل الإمداد
سعر الذهب اليوم الجمعة في مصر
حكم اللهو أو التدخين أثناء تلاوة القرآن.. الإفتاء توضح
تهدد الطائرات في العالم.. إياتا تطلق تحذيرا عاجلا بسبب أزمة المحركات
رسميا.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين العام والخاص وموقف البنوك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الطاقة الذرية: إيران تحتاج نظام تحقق متطور لضمان عدم تطوير النووي

جروسي
جروسي
القسم الخارجي

صرح رافائيل جروسي، رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، خلال مؤتمر صحفي في اليابان، بأن إيران بحاجة ماسة إلى نظام تحقق "متطور للغاية" لضمان عدم تطويرها أسلحة نووية.

وأضاف جروسي : "أعتقد أن هدف الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران هو ضمان عدم تطوير أسلحة نووية في إيران، بحسب ما أوردته وكالة فرانس برس.

وصرحت الحكومة الإيرانية بوضوح بأن هذا ليس من نواياها، ولكن بالطبع النوايا وحدها لا تكفي".

وفي وقت سابق من يوم الجمعة، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران لن تتمكن من امتلاك سلاح نووي، مجددا موقف إدارته الرافض لامتلاك طهران أي قدرات نووية عسكرية.

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة ستبدأ قريبا شراء القمح وفول الصويا من المزارعين الأمريكيين تمهيدًا لبيعهما إلى إيران، في إطار التفاهمات الجارية بين الجانبين.

وفي الشأن البحري، قال ترامب إن حركة الملاحة في مضيق هرمز تسير بصورة طبيعية، مشيرًا إلى أن نحو 19 مليون برميل من النفط عبرت المضيق أمس، وهو ما وصفه بأنه أعلى معدل تدفق في تاريخ الممر البحري.
 

وكالة الطاقة الدولية إيران رافائيل جروسي أسلحة نووية تطوير أسلحة نووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

عيار 21 نزل 2000 جنيه.. انهيار سعر الذهب في مصر بشكل غير مسبوق

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

سعر الدولار

نزل 5 جنيهات كاملة.. انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالبنوك من القمة

مصطفي مدبولي

بعد قرار الحكومة.. هؤلاء الموظفون محرومون من إجازة 30 يوينو

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

زيزو وزوجته

رسالة نارية من زوجة زيزو إلى منتقديه: عالم مريضة والله

ترشيحاتنا

تركيا

منتخب تركيا في تفوق كاسح امام منتخبات الدول المستضيفه لكأس العالم

أوروجواي

خلافات داخل معسكر أوروجواي.. بيلسا يهاجم لاعبيه قبل مواجهة إسبانيا في كأس العالم

المغرب في مواجهة هولندا والبرازيل مع اليابان.. تحديد 4 مواجهات في دور الـ32 للمونديال

المغرب في مواجهة هولندا والبرازيل مع اليابان.. تحديد 4 مواجهات في دور الـ32 للمونديال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد