قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
في ثورة 30 يونيو.. 2.94 مليار جنيه لحماية العمال وتأهيل الشباب عبر صناديق وزارة العمل
غدا.. بدء تشغيل المرحلة الثانية لمونوريل شرق النيل من محطة استاد القاهرة إلى "المشير طنطاوي"
خبير تنمية بشرية: السوشيال ميديا تخطف انتباهك بسبب الدوبامين.. وهذه حقيقة الإدمان
العظمى 42 درجة.. الأرصاد: استمرار الأجواء شديدة الحرارة الأسبوع القادم
تناول 3 ثمرات .. فاكهة صيفية تدعم القلب وتنظم مستوى السكر في الدم
تشكيل منتخب مصر الأقرب خلال مواجهة إيران في كأس العالم
تحذيرات حمراء غير مسبوقة.. انقلاب جوي عنيف يضرب أوروبا وموجة الحر تقتل العشرات
بالأسماء مصرع شخص وإصابة 12 آخرين فى حادث تصادم بالعبور
مصرع شخصين وإصابة 14 آخرين في تصادم ميكروباص وشاحنة برأس سدر
رحلة الأثري الصغير.. مبادرة تغرس حب الحضارة المصرية والانتماء في الأطفال
موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026 بالزيادة الجديدة
منتخب مصر يتحدى إيران فجر السبت.. الفرعنة يبحثون عن الصدارة وحسم التأهل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

اليابان تقر إعادة تنظيم سلاحها الجوي لتعزيز القدرات الدفاعية في الفضاء

اليابان تقر إعادة تنظيم سلاحها الجوي لتعزيز القدرات الدفاعية في الفضاء
اليابان تقر إعادة تنظيم سلاحها الجوي لتعزيز القدرات الدفاعية في الفضاء
أ ش أ

أقر البرلمان الياباني، اليوم الجمعة، تشريعًا يقضي بإعادة تنظيم قوات الدفاع الذاتي الجوية وتغيير اسمها الرسمي بإضافة كلمة "الفضاء"، في إطار مساعٍ لتعزيز قدرات اليابان الدفاعية في المجال الفضائي في ظل بيئة أمنية سريعة التغير.

وبموجب التشريع، الذي وافق عليه مجلس المستشارين، ستُطلق القوة الجديدة خلال السنة المالية التي تنتهي في مارس2027، وستنشئ مجموعة لعمليات الفضاء بقيادة فريق، بهدف تعزيز الوعي بالمجال الفضائي وتحسين قدرات مراقبة الأقمار الصناعية.

كما يجيز القانون تعيين نائب ثانٍ لوزير الدفاع، في خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء خلال حالات الطوارئ والكوارث الطبيعية الكبرى، إلى جانب توسيع الاتصالات الدفاعية رفيعة المستوى مع الولايات المتحدة وشركاء أمنيين آخرين.

وقال وزير الدفاع الياباني شينجيرو كويزومي، إن أهمية الفضاء لم تعد تقتصر على الأمن القومي.

وأضاف كويزومي - في مؤتمر صحفي - "لم يعد بالإمكان تصور الحياة اليومية للناس من دون استخدام الفضاء".. مشيرا إلى أنظمة الملاحة عبر الأقمار الصناعية، وتطبيقات الخرائط على الهواتف الذكية، وخدمات التنبؤ بالطقس.

وأوضح أن الحكومة اليابانية ستواصل بناء الإطار المؤسسي اللازم لتمكين قوات الدفاع الذاتي من تنفيذ مهامها بكفاءة.. لافتا إلى أن تعيين نائب وزير الدفاع الثاني قد يتم في وقت مبكر من الصيف الحالي.

ويتضمن التشريع أيضًا زيادة مزايا ما بعد التقاعد لأفراد قوات الدفاع الذاتي، في إطار جهود الحكومة لتحسين استقطاب الكوادر والاحتفاظ بها، في ظل تزايد صعوبات التجنيد.

كما ينص القانون على رفع مستوى اللواء الخامس عشر التابع لقوات الدفاع الذاتي البرية والمتمركز في مدينة ناها بمحافظة أوكيناوا إلى مستوى فرقة عسكرية، في وقت تعزز فيه اليابان دفاعاتها في جزرها النائية جنوب غربي البلاد، في ظل ما تصفه بـ "تزايد الأنشطة البحرية الصينية".

البرلمان الياباني إعادة تنظيم قوات الدفاع الذاتي الجوية إضافة كلمة الفضاء تعزيز قدرات اليابان الدفاعية بيئة أمنية سريعة التغير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة من اللقاء

تأجيل صعود مصر.. الإكوادور تحقق المفاجأة وتفوز على ألمانيا بثنائية في كأس العالم

فيروس إيبولا

السعودية تعلق السفر وتوقف إصدار التأشيرات للقادمين من 3 دول أفريقية

سعر الدولار

نزل 5 جنيهات كاملة.. انخفاض ملحوظ في سعر الدولار بالبنوك من القمة

منتخب مصر

منتخب مصر يقترب من التأهل لدور الـ 32 بكأس العالم قبل مواجهة إيران

صورة ارشيفية

أمن الإسماعيلية يفحص واقعة العثور علي جثة مواطن اعلي كوبري الجلاء

باراجواي وأستراليا

تعادل باراجواي وأستراليا يؤجل تأهل منتخب مصر رسميا لدور الـ32 بكأس العالم

الزمالك

قضايا الزمالك المتبقية للحصول على الرخصة الأفريقية

الزمالك

بينهم لاعب مفاجأة.. قائمة الراحلين عن الزمالك في الموسم الجديد

ترشيحاتنا

وزير الصحة

وزير الصحة يبحث مع يونسيف تعزيز التعاون المشترك في مجال صحة الطفل

الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان

نائب وزير الصحة تواصل جولتها الميدانية بسوهاج لتطوير خدمات الرعاية الأولية

وزير التعليم العالي

تعاون بين التعليم العالي ومحافظة البحر الأحمر لتنفيذ مشروع الهوية البصرية لمدينة الغردقة

بالصور

تفاصيل اجتماع نقابة السينمائيين لوضع آليات الدفاع عن حق الأداء العلني

نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين
نقابة السينمائيين

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: القناع

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: صراخ لجان الثانوية العامة.. حين يصبح منع الغش جريمة

د. أمل منصور

د. أمل منصور يكتب: أجمل ما يمنحه الحب لا علاقة له بالحب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تكنولوجيا الحفر تؤمن طاقة مصر

المزيد