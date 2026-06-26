قبل إطلاقه الثلاثاء المقبل.. الفنون التشكيلية يكشف عن كواليس الإعداد لمعرض صورة مصر

تستعد وزارة الثقافة المصرية لافتتاح معرض "صورة مصر: رحلة في ذاكرة الوطن"، وذلك مساء الثلاثاء المقبل الموافق 30 يونيو 2026، بقصر عائشة فهمي "مجمع الفنون" بالزمالك.

ويأتي الافتتاح بحضور الدكتورة جيهان زكي، وزيرة الثقافة، والدكتور محمود حامد، رئيس قطاع الفنون التشكيلية، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة والمثقفين.

ويعد المعرض ثمرة جهد بحثي وفني استمر لمدة عام كامل من الإعداد والتجهيز، حيث يسعى لتقديم بانوراما تاريخية متكاملة توثق رحلة الوطن عبر العصور.

وأوضح الدكتور علي سعيد، مدير مراكز الفنون ورئيس فريق العمل، أن المعرض اعتمد على رحلة بحثية واسعة شملت التعاون مع أكثر من عشرة متاحف مصرية لاستعارة مقتنيات نادرة تُعرض لأول مرة بشكل يجسد محاكاة بصرية لتاريخ مصر.

ويرصد معرض "صورة مصر" كفاح وبطولات الشعب المصري في محطات فارقة تمتد من القرن الثالث عشر وصولاً إلى ثورة 30 يونيو.