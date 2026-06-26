ناقد رياضي: حسام حسن رفع سقف الطموحات.. وتغييرات مرتقبة أمام إيران

أكد الناقد الرياضي تامر يسري أن الكابتن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، نجح في رفع سقف توقعات وطموحات الجماهير؛ بعد الأداء المميز الذي قدمه المنتخب في بطولة كأس العالم، مشيرًا إلى أن الفراعنة ظهروا بصورة قوية أمام بلجيكا، ونجحوا في العودة بالمباراة إلى التعادل بعدما كانوا متأخرين.

وأضاف يسري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "بيزنس حياة" الذي يقدمه الإعلامي هشام سامي، أن المنتخب قدم شوطًا أول متراجعًا أمام نيوزيلندا، ما دفع الجماهير لتوقع إجراء تغييرات، لكن اللاعبين استعادوا مستواهم في الشوط الثاني، ونجحوا في قلب النتيجة وتحقيق الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأوضح أن حسام حسن أجرى تغييرات مؤثرة داخل التشكيل، مؤكدًا أن الفوز الذي حققه المنتخب في المونديال يُعد إنجازًا تاريخيًا سيظل محفورًا في ذاكرة الكرة المصرية.

وأشار إلى أن لاعبي المنتخب أغلقوا صفحة الاحتفالات وبدأوا التركيز على مواجهة إيران المقرر إقامتها صباح الغد، مؤكدًا أن الجهاز الفني لن يسمح بأي تهاون أو انشغال بالانتصارات السابقة.

وتوقع الناقد الرياضي أن يجري حسام حسن بعض التعديلات على التشكيل الأساسي أمام إيران، من بينها الدفع بالنجم محمود حسن "تريزيجيه"، في خطوة تهدف إلى مفاجأة المنافس ومنح المنتخب أفضلية فنية، خاصة أن المدير الفني اعتمد على التشكيلة نفسها خلال المباراتين السابقتين.