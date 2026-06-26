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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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«آه إحنا هناكل طرق وكباري»..استشاري إدارة أزمات يكشف تفاصيل النهضة التنموية

جانب من الحلقة
جانب من الحلقة
منار عبد العظيم

أكد الدكتور أحمد عبد السلام، استشاري إدارة الأزمات، أن الدولة المصرية حققت طفرة كبيرة في قطاع الطرق والبنية التحتية خلال السنوات الماضية، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات تمثل الأساس الحقيقي لجذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية في مختلف المحافظات.

7 آلاف كيلومتر طرق جديدة

وقال أحمد عبد السلام، خلال لقائه مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة صدى البلد، إن الدولة أضافت نحو 7 آلاف كيلومتر من الطرق الجديدة، تم تنفيذ جزء كبير منها من خلال أعمال شق الجبال، إلى جانب تطوير وإصلاح نحو 8.5 ألف كيلومتر من الطرق القائمة عبر وزارة النقل.

الطرق أساس التنمية والاستثمار

وأوضح أن شبكة الطرق تعد شريان الحياة الاقتصادية، مؤكدًا أن أي مستثمر، سواء محلي أو أجنبي، يحتاج إلى بنية تحتية قوية قبل إقامة أي مصنع أو مشروع، وهو ما جعل الدولة تضع تطوير الطرق على رأس أولوياتها.
وأضاف خبير إدارة الأزمات إن بعض المواطنين يتساءلون عن جدوى مشروعات التطوير، لكن أها: "آه، إحنا هناكل طرق وكباري وكمان هناكل مشاريع.. كله لتطوير مصر.

خطة للوصول إلى 80 محورًا

وأشار إلى أن المسافة بين كل محور والآخر لا تتجاوز 25 كيلومترًا، لافتًا إلى أن الدولة تستهدف الوصول إلى 80 محورًا على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، من بينها محاور سمالوط والضبعة، بما يسهم في تعزيز حركة النقل والتنمية.

طفرة تنموية في سيناء

واختتم أحمد عبد السلام تصريحاته بالتأكيد على أن سيناء شهدت تنفيذ أكثر من ألف مشروع في مختلف القطاعات، تشمل الزراعة والصناعة ومد شبكات الغاز والكهرباء، مشيرًا إلى أن جميع المنازل في الدولة أصبحت تتمتع بخدمة الكهرباء، كما تم ربط سيناء بشكل مباشر بمنطقة الدلتا، في إطار خطة الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

قطاع الطرق والبنية التحتية جذب الاستثمارات ودفع عجلة التنمية جذب الاستثمارات

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