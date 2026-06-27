صندوق النقد الدولي يقر تمويلاً لجمهورية الكونغو الديمقراطية بقيمة 350 مليون دولار

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وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف دفعة تمويلية جديدة تناهز 350 مليون دولار أمريكي لصالح جمهورية الكونغو الديمقراطية، وذلك في إطار برامج "تسهيل الائتمان الممدد" و"تسهيل الصلابة والاستدامة ".

وتأتي هذه الخطوة لدعم الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية للبلاد، في وقت تواجه فيه الموازنة العامة ضغوطاً حادة ناتجة عن الصراع المسلح المستمر في الأقاليم الشرقية والتقلبات الاقتصادية العالمية.

ورغم هذه التحديات، أظهر اقتصاد الكونغو الديمقراطية مرونة ملحوظة بنمو تجاوز **5.5%**، مدفوعاً بالإصلاحات الحكومية الجارية لتحديث إدارة الخزانة العامة، وضبط الإنفاق غير الضروري، وتحسين الإيرادات المحلية.