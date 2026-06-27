الذكاء الاصطناعي بين النظرية والتطبيق .. دورة تدريبية مكثفة بجامعة دمنهور | صور

نظم مركز الخدمة العامة بالتعاون مع كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة دمنهور، دورة تدريبية مكثفة بعنوان: "الذكاء الاصطناعي بين النظرية والتطبيق"، بحضور عدد كبير من أعضاء هيئة التدريس، والهيئة المعاونة، والإداريين، وطلاب الجامعة، وعدد من الكوادر التعليمية بإدارة دمنهور التعليمية، وذلك بمعمل الحاسب الآلي بكلية الهندسة.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتورة إيناس إبراهيم، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف الدكتورة فيروز عبد المالك، المدير التنفيذي لمركز الخدمة العامة.

من جانبها أكدت الدكتورة إيناس إبراهيم، أن الاستثمار في علوم الذكاء الاصطناعي أصبح ضرورة حتمية لإعداد خريج قادر على المنافسة إقليميا ودوليا، مشيرة إلى أن هذه الدورة تأتي في إطار استراتيجية الجامعة لترسيخ ثقافة التحول الرقمي، وتمكين منتسبيها من امتلاك أدوات المستقبل، بدءا من الفهم النظري وصولاً إلى التطبيق العملي في مختلف القطاعات.

وأكدت الدكتورة فيروز عبد المالك، حرص مركز الخدمة العامة على تقديم باقة متنوعة من الدورات التخصصية المدعمة التي تسهم في رفع كفاءة الطلاب والخريجين وأبناء المجتمع البحراوي في علوم المستقبل، لافتة إلى أن هذه الدورة تهدف إلى تمكين المتدربين من تصميم وتطوير حلول ذكية تسهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

حاضر في الدورة الدكتور عمرو أبو هاني، القائم بأعمال عميد كلية الحاسبات والمعلومات، والدكتور عماد الكباش، المدرس المساعد بالكلية، وتناولت الدورة المحاور الأساسية للذكاء الاصطناعي، شملت مفاهيم التعلم الآلي، ومعالجة اللغات الطبيعية، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، واختتمت بورش عمل تطبيقية نفذها المتدربون.

ومن جانبه، أكد الدكتور عمرو أبو هاني حرص كلية الحاسبات والمعلومات على سد الفجوة بين المخرجات الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل، من خلال التعاون في مثل هذه الدورات التدريبية والشراكات التطبيقية التي تمنح ميزة تنافسية ملموسة.

هذا وقد لاقت الدورة استحسان المشاركين، الذين أعربوا عن تقديرهم لمركز الخدمة العامة والقائمين على التدريب، وطالبوا بتكرار مثل هذه البرامج التخصصية بشكل دوري.