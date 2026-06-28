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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحت الـ 14 جنيها .. سعر الريال السعودي اليوم في مصر

سعر الريال السعودي اليوم
سعر الريال السعودي اليوم
علياء فوزى

هبط سعر الريال السعودى بمعظم البنوك العاملة في مصر، ليستمر دون الـ 14 جنيها. 

وخلال السطور التالية نستعرض سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري خلال ختام تعاملات اليوم الأحد 28 يونيو 2026، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلية، وسط متابعة مستمرة من المواطنين لتطورات العملة السعودية سواء لأداء العمرة أو لأغراض العمل والسياحة.

أسعار الريال السعودي اليوم 

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الإسلامي اليوم الأحد 28 يونيو 2026 لنحو:

13.20 جنيه للشراء.

13.22 جنيه للبيع.

ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الأهلي الكويتي  اليوم الأحد 28 يونيو 2026 لنحو:

13.17 جنيه للشراء.

13.19 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك نكست اليوم الاحد 28 يونيو 2026 لنحو:

13.14 جنيه للشراء.

13.18 جنيه للبيع.

وتساوي سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنوك المصرف العربي والتعمير والإسكان اليوم الاحد 28 يونيو 2026 ليسجل نحو:

13.13 جنيه للشراء.

13.17 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك التجاري الدولي CIB اليوم الأحد 28 يونيو 2026 لنحو:

13.12 جنيه للشراء.

13.15 جنيه للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري اليوم الأحد 28 يونيو 2026 لنحو:

13.12 جنيه للشراء.

13.18 جنيه للبيع.

وتساوى سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك مصر  اليوم الأحد 28 يونيو 2026 نحو:

13.12 جنيه للشراء.

13.17 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي  اليوم الأحد 28 يونيو 2026 لنحو:

13.09 جنيه للشراء.

13.15 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك أبوظبي الأول اليوم الأحد 28 يونيو 2026  ليصل إلي:

13.08 جنيه للشراء.

13.16 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية اليوم الأحد 28 يونيو 2026 نحو:

13.07 جنيه للشراء.

13.15 جنيه للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك كريدي أجريكول اليوم الأحد 28 يونيو 2026 لنحو:

13.06 جنيه للشراء.

13.15 جنيه للبيع.

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي  اليوم اليوم الأحد 28 يونيو 2026 لنحو:

13.06 جنيه للشراء.

13.17 جنيه للبيع.

تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك العربي الأفريقي اليوم الأحد 28 يونيو 2026 ليسجل:

13.03 جنيه للشراء.

13.21 جنيه للبيع.

انخفض سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني 28 يونيو 2026 ليصل إلي:

13 جنيه للشراء.

13.29 جنيه للبيع.

هبط سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك المصرف المتحد اليوم الأحد 28 يونيو 2026 لنحو:

12.73 جنيه للشراء.

13.19 جنيه للبيع.

استقر سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي اليوم الأحد 28 يونيو 2026 عند:

13.13 جنيه للشراء.

13.17 جنيه للبيع.

متوسط سعر الريال السعودي في البنوك اليوم الأحد

13.12 جنيه

أعلي سعر لشراء الريال السعودي في  البنوك اليوم الأحد

13.20 جنيه 

أعلي سعر لشراء الريال السعودي في  البنوك اليوم الأحد

13.15جنيه

سعر الريال السعودي أسعار الريال السعودي اليوم الريال السعودي الجنيه المصري العملة السعودية

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