برلماني: ثورة 30 يونيو أعادت بناء الدولة.. ووعي المصريين أفشل مخططات أهل الشر

أكد النائب محمود حسين طاهر، وكيل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن ذكرى ثورة 30 يونيو ستظل علامة فارقة في تاريخ الدولة المصرية، بعدما نجح الشعب المصري في استعادة وطنه والحفاظ على هويته الوطنية، والانحياز لمؤسسات الدولة، في مشهد جسّد إرادة شعبية خالصة أنقذت البلاد من الفوضى ومخططات إسقاط الدولة، لتبدأ بعدها مرحلة جديدة من البناء والتنمية الشاملة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

30 يونيو نقطة انطلاق الجمهورية الجديدة



وقال وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، في بيان له، إن ما تحقق خلال السنوات الماضية يؤكد أن ثورة 30 يونيو لم تكن مجرد تصحيح لمسار سياسي، بل كانت نقطة انطلاق نحو بناء الجمهورية الجديدة، التي شهدت طفرة غير مسبوقة في مختلف القطاعات، من تطوير البنية التحتية، وإنشاء المدن الذكية، وتحديث شبكات الطرق والكباري، والتوسع في مشروعات الإسكان، والطاقة، والزراعة، والصناعة، فضلاً عن الإنجازات الكبيرة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بما عزز مكانة مصر إقليميًا ودوليًا.

إنجازات الرئيس السيسي تؤكد نجاح مسيرة البناء



وأشار النائب محمود حسين طاهر إلى أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد أحد أبرز النماذج الناجحة التي تعكس رؤية الدولة نحو المستقبل، حيث شهد توسعًا كبيرًا في البنية الرقمية، وتحسين خدمات الإنترنت، وإطلاق العديد من المنصات الحكومية الرقمية، ودعم الابتكار وريادة الأعمال، إلى جانب الاستثمار في بناء القدرات الرقمية للشباب، وهو ما جعل القطاع أحد أهم محركات النمو الاقتصادي خلال السنوات الأخيرة.

ثورة 30 يونيو أنقذت الدولة وأطلقت مسيرة الجمهورية الجديدة



وأضاف أن أخطر ما واجهته الدولة بعد ثورة 30 يونيو لم يكن الإرهاب فقط، وإنما أيضًا حروب الوعي والشائعات وحملات التشكيك المنظمة التي استهدفت ضرب الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن القيادة السياسية تعاملت مع هذه التحديات برؤية واضحة تعتمد على الإنجاز والعمل على الأرض، وهو ما انعكس في حجم المشروعات القومية التي أصبحت واقعًا يلمسه المواطن في مختلف المحافظات.



وشدد وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب على أن وعي الشعب المصري كان ولا يزال هو خط الدفاع الأول عن الوطن، مشيرًا إلى أن المصريين أثبتوا في مختلف المحطات أنهم قادرون على التمييز بين الحقائق والشائعات، وأنهم انحازوا لدولتهم ومؤسساتها في مواجهة كل المخططات التي استهدفت زعزعة الاستقرار، رغم ما تشهده المنطقة والعالم من تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة، وهو ما أسهم في الحفاظ على تماسك الدولة واستمرار مسيرة التنمية.

واختتم النائب محمود حسين طاهر بيانه بالتأكيد على أن ذكرى ثورة 30 يونيو تمثل مناسبة وطنية لتجديد العهد على مواصلة العمل من أجل رفعة مصر، ودعم مؤسساتها الوطنية، واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح، مشيدًا بالرؤية الاستراتيجية للرئيس عبد الفتاح السيسي التي أرست دعائم الجمهورية الجديدة، ورسخت مفهوم الدولة القادرة على حماية أمنها القومي، وتحقيق التنمية المستدامة، وصناعة مستقبل أفضل للأجيال القادمة، رغم استمرار محاولات أهل الشر للنيل من وعي المصريين وإثارة الفتن، والتي أثبتت التجربة أنها تتحطم دائمًا أمام تماسك الشعب المصري ووحدته الوطنية.