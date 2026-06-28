مع اقتراب الحرارة من 40 درجة.. برلين ترسل مركبات رش المياه إلى أشهر ساحاتها

ضربت أول موجة حر لهذا العام ألمانيا، ما دفع شرطة برلين إلى اتخاذ إجراء غير معتاد، تمثل في نشر مركبات مزودة بخراطيم لرش المياه في شوارع العاصمة، المخصصة عادة للمظاهرات والاحتجاجات.

وأفادت شبكة "يورو نيوز"، بأن المركبات جابت عدداً من أبرز معالم المدينة، موفرةً متنفساً من الحرارة المرتفعة للسكان والسياح على حد سواء. وشملت جولاتها بوابة براندنبورج، وساحة بوتسدام، ومحيط مبنى الرايخستاج.

وتشهد ألمانيا منذ عدة أيام موجة حر شديدة، إذ لامست درجات الحرارة في بعض المناطق 40 درجة مئوية، بل تجاوزتها محلياً. ويزيد من وطأة الأجواء الحارة استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات الليل.

وأظهرت بيانات أولية صادرة عن دائرة الأرصاد الجوية الألمانية أن ليلة أمس كانت الأدفأ في ألمانيا منذ بدء تسجيل درجات الحرارة، في ظل موجة حر استثنائية تشهدها البلاد.