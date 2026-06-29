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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

سرقة لحن أغنية شيرين عبد الوهاب.. عصام صاصا يواجه هذه العقوبة بالقانون

عصام صاصا
عصام صاصا
معتز الخصوصي

قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، تاجيل محاكمة مطرب المهرجانات عصام صاصا، في اتهامه بالاستيلاء على لحن أغنية "على بالي" للفنانة شيرين عبد الوهاب، واستخدامه دون إذن من أصحاب الحقوق لجلسة 4 يوليو.

في الساعات الأولى من المحاكمة تغيب مطرب المهرجانات عصام صاصا عن حضور الجلسة، حيث نظر قاضي المحاكمة القضية واستمع إلى محامي الخصم ومحامي المتهم.

وتقدم المحامي سامح قناوي، بصفته وكيلًا عن الملحن وائل محمد، حيث اتهم فيه صاصا باستخدام لحن مملوك لموكله واستغلاله دون وجه حق، الأمر الذي دفع الجهات المختصة لإحالة الملف إلى المحكمة الاقتصادية للنظر فيه.

وأوضح أن الملحن وائل محمد هو صاحب لحن أغنية حبيته بيني وبين نفسي التي غنتها شيرين عبد الوهاب ضمن ألبومها الصادر عام 2005 بعنوان لازم أعيش، وأنه سبق وتنازل لها قانونيًا عن حق استغلال اللحن، غير أن عصام صاصا، وفق ما ورد في البلاغ، أعاد استخدام نفس اللحن في مهرجان بعنوان كله فارق حالة طوارئ عام 2021، ونشره عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي، محققًا أرباحًا مادية بالمخالفة لقانون حماية الملكية الفكرية.

عقوبة سرقة الملكية الفكرية

وتضمن قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 عقوبات لجريمة سرقة الملكية الفكرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبات.

وينص قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه:

- كل من قلد بهدف التداول التجاري موضوع اختراع أو نموذج منفعة منحت براءة عنه وفقًا لأحكام هذا القانون.

- كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو استورد أو حاز بقصد الاتجار منتجات مقلدة مع علمه بذلك، متي كانت براءة الاختراع أو براءة نموذج المنفعة الصادرة عنها أو عن طرق إنتاجها ونافذة في جمهورية مصر العربية.

- كل من وضع بغير حق على المنتجات والإعلانات أو العلامات التجارية أو أدوات التعبئة أو غير ذلك، بيانات تؤدي إلى الاعتقاد بحصوله على براءة اختراع أو براءة نموذج منفعة.

- وفي حالة العودة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن أربعين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه.

- وفي جميع الأحوال تقضي المحكمة بمصادرة الأشياء المقلدة محل الجريمة والأدوات التي استخدمت في التقليد أو ينشر الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية واحدة أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

مطرب المهرجانات عصام صاصا لحن أغنية على بالي قاضي المحاكمة محامي الخصم شيرين عبد الوهاب

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