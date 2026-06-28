ماكرون وبن سلمان يبحثان التطورات الإقليمية للمنطقة

بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وولي العهد السعودي تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الأحد)، من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون.

كما استعرض الجانبان مستجدات مذكرة التفاهم الموقعة بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران والجهود المبذولة للتوصل إلى حلول شاملة تحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وجرى خلال الاتصال التأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة ودعم الجهود الدبلوماسية لخفض التصعيد، إلى جانب مناقشة مجالات التعاون المشترك القائمة بين البلدين، وبحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.