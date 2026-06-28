بعد اختفاء سنوات.. حمادة بركات يوضح سبب ابتعاده عن الفن

تحدث الفنان حمادة بركات عن فترة إقامته في الولايات المتحدة الأمريكية، موضحًا أنها جاءت بسبب ظروف أسرية، وأنه كان يتنقل باستمرار بين مصر وأمريكا دون أن يعلن ذلك للجمهور.

وقال خلال لقائه ببرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا» الذى يذاع على قناة CBC، إنه تعمد عدم الحديث عن مكان إقامته حتى لا يظل الجمهور يتساءل عما إذا كان يعيش في مصر أم الولايات المتحدة، مضيفًا أنه فضّل الإعلان عن استقراره بعد عودته النهائية فقط.

وكشف حمادة بركات أيضًا عن سر تسمية ابنته كيندا، موضحًا أن الاسم استوحاه من الفنانة كندة علوش بعدما شارك معها في مسلسل «هدوء نسبي» بسوريا، وأعجب بالاسم قبل أن تحقق شهرتها في مصر، ليقرر إطلاقه على ابنته الثانية، بينما تحمل بناته الثلاث أسماء تبدأ جميعها بحرف الكاف، وهن: كارما، وكيندا، وكايلا.

حمادة بركات يتحدث عن بداياته الفنية

كما استعاد ذكريات بداياته الفنية، مؤكدًا أنه عشق التمثيل منذ الصغر، إلا أن والديه أصرا على إتمام دراسته الجامعية أولًا، فالتحق بكلية الحقوق، ثم واصل دراسة المسرح حتى تمكن من تحقيق حلمه والانضمام إلى نقابة المهن التمثيلية.

وأشار إلى أن آخر أعماله قبل السفر كان مشاركته ضيف شرف في مسلسل «فارس بلا جواز»، إلى جانب مشاركته في أعمال أخرى، معربًا عن سعادته بالتعاون مع الفنانة ماجدة زكي، التي وصفها بالفنانة الكبيرة والإنسانة المتواضعة.