هل تجوز قراءة القرآن من الموبايل بدون وضوء؟.. أمين الإفتاء يجيب

أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال ورد من شخص يقول فيه: "هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل من دون وضوء؟"، موضحًا الحكم الشرعي في هذه المسألة.

هل يجوز قراءة القرآن من الموبايل بدون وضوء؟

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأحد، أن جمهور العلماء يرى أن الأفضل والأولى أن يكون الإنسان على وضوء عند مس المصحف الشريف.

وأشار إلى أن الهاتف المحمول لا يُعد مصحفًا بالمعنى الفقهي، لأنه مجرد وسيلة إلكترونية تحتوي على ذبذبات وبرامج، وليس مصحفًا ورقيًا تُطبق عليه أحكام المس المباشر.

وأكد أنه يجوز قراءة القرآن من الهاتف المحمول بدون وضوء ولا حرج في ذلك، لعدم انطباق حكم مس المصحف عليه، مع بقاء الأفضلية للطهارة تعظيمًا لكلام الله.

وأضاف أنه في حال تعذر الوضوء، كأن يكون الإنسان في وسيلة مواصلات أو في ظرف لا يسمح له، فلا مانع من قراءة ورده من القرآن عبر الهاتف على حالته، مشددًا على أن ذلك جائز شرعًا ولا إثم فيه.