الشرطي الأمريكي إيريك هادسون يكشف تفاصيل تفاعل الجمهور المصري معه

تحدث الشرطي الأمريكي إيريك هادسون عن تجربته مع الجمهور المصري، مؤكداً أنه شعر بحفاوة كبيرة خلال تواجده في مصر، وكشف عن تفاصيل المواقف التي جمعته بالمواطنين خلال زيارته.

وقال الشرطي الأمريكي إيريك هادسون، خلال ظهوره في برنامج «ماسبيرو»، إنه كان في إجازة من عمله، لكنه فوجئ بطلب عدد من الأشخاص منه النزول والتواجد بين الجمهور، موضحاً أنه حرص على التعامل مع الجميع بكل احترام وتقدير.

وأضاف الشرطي الأمريكي أنه يرى أن مصر وضعت حجر الأساس في أمريكا، مشيراً إلى إعجابه الكبير بالحضارة المصرية وتاريخها، كما أعرب عن سعادته بتفاعل الجمهور المصري معه.

وأوضح هادسون أن علاقته بالمصريين اتسمت بالمودة والاحترام، مؤكداً أن اللقاءات التي جمعته بالمواطنين تركت لديه انطباعاً إيجابياً عن الشعب المصري وحسن استقباله للضيوف.