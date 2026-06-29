أحمد شوبير: التأهل لدور الـ16 فرصة تاريخية.. والبعض ينتظر الخسارة من أجل الشماتة

علق الإعلامي أحمد شوبير على تأهل منتخب مصر إلى الدور الثاني من بطولة كأس العالم، مؤكداً أن الفريق يمتلك فرصة تاريخية لمواصلة المشوار حال تخطي عقبة منتخب أستراليا في المباراة المقبلة.

وقال أحمد شوبير في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، إن منتخب مصر يمتلك فرصة تاريخية للتأهل إلى دور الـ16 في بطولة كأس العالم، في حال تخطي عقبة منتخب أستراليا في المباراة المقبلة.

وأضاف شوبير: "في حالة الصعود إلى دور الـ16 نستطيع أن نضاعف سعادة جماهيرنا".

وتابع منتقداً بعض ردود الأفعال عقب مباراة إيران: "البعض ما زال متوقفاً عند مباراة إيران، وأن هذه التسديدة كان من المفترض أن تكون كذا، وأن هذه العرضية كان من المفترض أن تكون كذا. أنا لا أقول لا تنتقدوا، ولكن أشعر أحياناً بوجود نوع من الضيق لدى البعض، أو أن هناك من ينتظر الخسارة من أجل الشماتة".

واختتم شوبير منشوره بالدعاء قائلاً: "اللهم لا تشمت أحداً فينا، واسترنا وانصرنا وأسعدهم يا رب".