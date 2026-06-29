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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

ميني أيسمان الكهربائية 2026 تظهر لأول مرة

ميني أيسمان موديل 2026
ميني أيسمان موديل 2026
إبراهيم القادري

كشفت شركة ميني عن طرازها الجديد ميني أيسمان الكهربائية موديل 2026 ، وتنتمي أيسمان لفئة السيارات الهاتشباك، وتجمع بين الأداء الرياضي والهوية التصميمية المميزة لعلامة MINI، وتنافس العديد من الإصدارات من ضمنها، سكودا إلروك، وكيا EV3.

ميني أيسمان موديل 2026

مواصفات ميني أيسمان موديل 2026

ميني أيسمان موديل 2026

زودت سيارة ميني أيسمان موديل 2026 بالعديد من المميزات من ضمنها، شاشة تعمل باللمس دائرية مقاس 24 مم، وبها Apple CarPlay وAndroid Auto، وبها مواد فاخرة، وبها إضاءة محيطية أنيقة، وبها نظام صوتي متطورة من Harman Kardon، وبها التعرف على حدود السرعة، وبها نظام المساعدة في المسار، ومراقبة النقطة العمياء.

محرك ميني أيسمان موديل 2026

ميني أيسمان موديل 2026

تحصل سيارة ميني أيسمان موديل 2026 علي قوتها من بطارية سعة 54.2 كيلووات/ساعة، وبها قوة 215 حصان، ويمكنها قطع مسافة 251 كم/ساعة بالشحنة الواحدة، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك .

سعر ميني أيسمان موديل 2026

ميني أيسمان موديل 2026

الفئة الأولي من سيارة ميني أيسمان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 190 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة ميني أيسمان موديل 2026 تباع في سوق السيارات السعودي بسعر 210 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة ميني في صناعة السيارات

ميني أيسمان موديل 2026

صممت السيارة الأصلية بواسطة المهندس "أليك " لتكون اقتصادية ومناسبة للمدن مع استيعاب أربعة ركاب، وتم بيعها تحت اسمي "أوستن" و"موريس"، وأنتجت النسخة الرياضية "ميني كوبر" بالتعاون مع مصمم السيارات "جون كوبر"، وحققت شهرة واسعة بفوزها في سباقات رالي "مونت كارلو" .

ميني أيسمان موديل 2026

واستحوذت مجموعة بي إم دبليو الألمانية على العلامة التجارية عام 1994، وأطلقت الجيل الجديد من "ميني كوبر" بتصميم حديث وتقنيات متطورة.

السيارات الهاتشباك سكودا إلروك كيا EV3 أيسمان موديل 2026 مواصفات ميني أيسمان محرك ميني أيسمان موديل 2026 سعر ميني أيسمان موديل 2026 الأداء الرياضي الهاتشباك

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