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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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خلال ساعات.. سحب شقق الإسكان الاجتماعي من هؤلاء رسمياً

سحب شقق الإسكان الاجتماعي
سحب شقق الإسكان الاجتماعي
رشا عوني

بعد ساعات، تنتهي المهلة التي حددتها وزارة الإسكان لأصحاب الشقق الذين لم يستكملوا إجراءاتهم الرسمية، حيث يبدأ صندوق الإسكان في عملية سحب شقق الإسكان الاجتماعي في بعض الحالات التي حددتها الوزارة وبعد انتهاء المهلة المحددة مسبقا والتي تنتهي غدا الثلاثاء 30 يونيو. 

تحذير عاجل من صندوق الإسكان

أطلق صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري تحذيرًا مهمًا للمواطنين المستفيدين من وحدات الإسكان الاجتماعي، مطالبًا بسرعة استكمال إجراءات استلام الوحدات السكنية قبل انتهاء المهلة المحددة، مؤكدًا أن التأخر في الاستلام قد يؤدي إلى إلغاء التخصيص وسحب الوحدة بشكل نهائي.

ويأتي هذا الإجراء في إطار حرص الدولة على ضمان وصول الدعم السكني إلى مستحقيه الفعليين، ومنع ترك الوحدات دون إشغال أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.

آخر مهلة لأصحاب الشقق قبل سحبها

ودعا صندوق الإسكان الاجتماعي المواطنين المتأخرين في استلام وحداتهم إلى سرعة إنهاء الإجراءات المطلوبة عبر القنوات الرسمية، محذرًا من أن عدم الالتزام بشروط التخصيص والإقامة الفعلية قد يعرض المستفيد لإجراءات قانونية وإدارية تصل إلى سحب الوحدة وإعادة طرحها لمواطنين آخرين.

موعد انتهاء المهلة

أوضح الصندوق أن آخر موعد لاستكمال إجراءات استلام الوحدات هو 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن هذه المهلة تُعد الفرصة الأخيرة للمستفيدين بعد منحهم أكثر من فرصة سابقة لتسوية أوضاعهم.

 سحب شقق الإسكان من هذه الفئات

وفقا للمعلن من قبل صندوق الإسكان الإجتماعي ودعم التمويل العقاري، يبدأ سحب شقق الإسكان الاجتماعي، وإلغاء التخصيص غدا، في الحالات التالية:

1-الموقعون على العقود قبل عام ولم يتسلموا الوحدة

كل مواطن وقع عقد شقته مع بنك التمويل منذ عام أو أكثر ولم يتسلمها.

2- المتأخرون عن معاينة الوحدة

من تخلف عن التوجه إلى الموقع لمعاينة الوحدة وتسلم المفاتيح.

3- المستفيدون من مهل سابقة

الذين لم يستغلوا المهل الإضافية (مثل مهلة الـ6 أشهر الأخيرة) لتوفيق أوضاعهم.

سحب الشقة وإلغاء التخصيص

علقت المهندسة مي عبدالحميد، رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي، على سحب شقق الإسكان الاجتماعي وإلغاء التخصيص قائلة إن المستفيدون يمرون بعدة إجراءات حتى الوصول إلى مرحلة التوقيع على عقد التمويل، ثم يصبح مطلوبًا منهم استلام وحداتهم السكنية.

توقيع عقد التمويل

وتابعت "عبد الحميد" خلال مداخلة في برنامج "أحداث الساعة"، المذاع على قناة إكسترا نيوز، وتقدمه الإعلامية خلود زهران: "ما لاحظناه أن هناك عددًا من المواطنين يتسلمون العقد ويعتبرون أن الأمر قد انتهى، وأنهم أصبحوا مالكين للشقة بشكل كامل، وبالتالي يمكنهم الذهاب لاستلامها في أي وقت يشاءون، وهذا يتعارض مع الالتزامات التي وافق عليها العميل عند توقيع عقد التمويل، والمذكورة في كراسة الشروط".

الإقامة في الشقة بشكل منتظم 

وواصلت: "المفترض أن يقوم العميل بالسكن في الوحدة بشكل دائم ومنتظم، لأن هذه وحدة سكنية توفرها الدولة لمن يحتاج إلى فرصة سكن عاجلة وحقيقية، وليس بغرض الاستثمار أو الاحتفاظ بها دون استخدام".

وأكدت أن هذا المشروع مدعوم بشكل كبير ضمن برامج الحماية الاجتماعية، وموجَّه لفئات مستهدفة وفق شروط محددة، منها مستوى الدخل، وعدم امتلاك وحدة سكنية أخرى، وعدم الاستفادة سابقًا من برامج إسكان مماثلة، ولذلك، فمن الطبيعي أن يكون المستفيد حريصًا على الانتقال إلى الوحدة والسكن فيها فور الانتهاء من الإجراءات واستلام العقد.

إمكانية مد المهلة مرة أخرى

وعن إمكانية مد المهلة مرة أخرى، قالت إن هذه هي المهلة الثالثة أو الرابعة التي يتم منحها للمستفيدين، متابعة: "نتحدث عن حالات تجاوزت مدة عام كامل دون استلام الوحدة، وقد حصل أصحابها بالفعل على أكثر من فرصة، لذلك نؤكد أن على هؤلاء المواطنين التوجه لاستلام وحداتهم السكنية قبل 30 يونيو، وفق المهلة المعلنة".

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