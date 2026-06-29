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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

دويدار: حسام حسن مدرب مجتهد وليس محظوظًا والإنجاز الحقيقي هو تخطى أستراليا

حسام حسن
حسام حسن
محمد بدران

حرص أحمد دويدار نجم الزمالك السابق على توجيه رسالة دعم إلى المدير الفني لمنتخب مصر حسام حسن، قبل المواجهة المرتقبة أمام منتخب أستراليا في دور الـ32 من بطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن نجاح المدرب لا يمكن اختزاله في "الحظ" أو ضعف المنافسين.

وكتب دويدار عبر حسابه على "فيسبوك": "فكرة إن كابتن حسام حسن مدرب محظوظ أو إنه بيلاعب منتخبات مستواها ضعيف، أنا ضدها شكلاً وموضوعًا. الحظ والتوفيق ممكن يساعدوا في مباراة أو موقف، لكن لا يصنعوا نجاحًا مستمرًا."

وأضاف أن النجاح الحقيقي يأتي نتيجة الاجتهاد والعمل، مشيرًا إلى أن حسام حسن أثبت في أكثر من مناسبة أنه مدرب يهتم بأدق التفاصيل، ويجيد إعداد لاعبيه نفسيًا وفنيًا، وهو ما انعكس على أداء المنتخب في العديد من المباريات.

وأكد لاعب الزمالك السابق أن تقييم أي مدرب يجب أن يكون بناءً على ما يقدمه فريقه داخل الملعب، وليس وفقًا لأسماء المنافسين، لافتًا إلى أن المنتخبات التي تبدو سهلة على الورق قد تُشكل صعوبات كبيرة إذا لم يتم التعامل معها بجدية.

واختتم دويدار رسالته بدعم المنتخب الوطني، قائلًا: "كل التوفيق والدعم لمنتخبنا الوطني وكابتن حسام حسن، ونكسب أستراليا، وهو ده الإنجاز الحقيقي إنك توصل لدور الـ16.. إحنا مصر."

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهة قوية أمام منتخب أستراليا، يوم الجمعة 3 يوليو، ضمن منافسات دور الـ32 من كأس العالم 2026، حيث تنطلق المباراة في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب "إيه تي آند تي" بولاية تكساس الأمريكية، وسط طموحات كبيرة بمواصلة المشوار وبلوغ دور الـ16 للمرة الأولى في تاريخ الفراعنة بالنظام الجديد للبطولة.

حسام حسن منتخب مصر كاس العالم

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