محافظ الفيوم: قصر الثقافة ركيزة لقوتنا الناعمة وأعمال التطوير تستهدف بناء الوعي

أكد محافظ الفيوم الدكتور محمد هانئ غنيم، اليوم، أن قصر ثقافة الفيوم يعد أحد أهم القلاع الثقافية بالمحافظة، مشيراً إلى أن الثقافة تمثل ركيزة أساسية من ركائز القوة الناعمة وأن أعمال التطوير الجارية تعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية الاستثمار في الإنسان وبناء الوعي وتعزيز الهوية الوطنية.

جاء ذلك خلال تفقد محافظ الفيوم لأعمال تطوير ورفع كفاءة قصر ثقافة الفيوم للوقوف على آخر المستجدات ومتابعة معدلات التنفيذ ونسب الإنجاز على أرض الواقع، حيث استمع إلى شرح تفصيلي بشأن الموقف التنفيذي ومراحل العمل وما تم إنجازه، موجهاً بضرورة الإسراع في معدلات الأداء والالتزام بأعلى معايير الجودة وتكثيف العمالة للانتهاء من المشروع وفق الجداول الزمنية المحددة.

وقال غنيم إن المحافظة تواصل التنسيق الكامل مع وزارة الثقافة والهيئة العامة لقصور الثقافة لتذليل أية معوقات، وتسريع وتيرة العمل، حتى يعود القصر لممارسة دوره التنويري والإبداعي كمنارة ثقافية لأبناء الفيوم والمحافظات المجاورة.

وأضاف أن أعمال التطوير تشمل معالجة الرخام بمداخل ومخارج القصر، وإحلال وتجديد السور الخارجى، ورفع كفاءة المسرح الرئيسي ليصبح مسرحا نموذجيا، وإنشاء مسرح جديد إلى جانب المسرح المكشوف، ومنظومة متكاملة للحماية المدنية، فضلا عن تطوير الواجهات، وأعمال التشطيبات، وصيانة المبنى الإداري، وتطوير قاعات الأنشطة المختلفة واستراحات الزوار والممثلين.