مجلس التعاون الخليجي يدين الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية

أدانت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية و استنكرت التوغلات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل الأراضي السورية، واستهدافها محافظتي القنيطرة ودرعا بالقذائف المدفعية، في انتهاك سافر لسيادة سوريا، وللقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، في بيان، أن استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي في ارتكاب هذه الاعتداءات يمثل تصعيدا خطيرا من شأنه زيادة حدة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، كما يقوض الجهود الإقليمية والدولية الرامية للسلام، مشددا على أهمية ضمان واحترام سيادة سوريا، والالتزام بأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، بما يسهم في حفظ الأمن والسلام في المنطقة.

وجدد البديوي التأكيد على تضامن مجلس التعاون ووقوفه إلى جانب سوريا في الحفاظ على أمنها واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها، ورفضه القاطع لأي انتهاكات تمس سيادتها أو تهدد أمنها.