استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي جنوب قطاع غزة

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استُشهد فلسطيني، اليوم / الاثنين /، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة القرارة شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن مصادر طبية قولها إن جثمان الشهيد وصل إلى مستشفى ناصر في مدينة خان يونس عقب إصابته برصاص قوات الاحتلال في البلدة.

وكانت مصادر طبية في قطاع غزة قد أعلنت، في وقت سابق من اليوم، ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73 ألفا و58 شهيدا، و173 ألفا و488 مصابا منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 4 شهداء و8 إصابات جراء استمرار العدوان الإسرائيلي.

وفي الضفة الغربية، أصيب طفل فلسطيني بجروح حرجة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها حي أم الشرايط في مدينة البيرة.

وذكرت جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية، في بيان لها، أن طواقمها تتعامل مع إصابة حرجة جدا لطفل (15 عاما) أصيب بالرصاص الحي بالرأس خلال اقتحام قوات الاحتلال أم الشرايط، ويجري إنعاش قلبه ورئتيه ونقله إلى المستشفى.