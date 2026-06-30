خبيرة سياسية: طهران تسعى للإفراج عن المزيد من أموالها ولا تكتفي بـ6 مليارات

قالت الدكتورة فرحات آصف رئيسة معهد السلام والدراسات الدبلوماسية، إنّ الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة يأتي في إطار جهود أوسع لبناء الثقة بين الأطراف، موضحة أن هذه الخطوة ستتبعها عملية الإفراج عن الأصول المجمدة وتحويلها إلى طهران بمجرد ترسيخ الثقة.

وأضافت في مداخلة ، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ جانبًا كبيرًا من المفاوضات الجارية يتم بعيدًا عن الأضواء، إذ تشهد المرحلة الحالية الكثير من المحادثات التي تُدار خلف الكواليس وليس أمام الكاميرات.

وأوضحت آصف أن الإفراج عن مبلغ 6 مليارات دولار يُعد تطورًا إيجابيًا، مشيرة إلى أن إيران تسعى في الوقت نفسه للإفراج عن بقية أموالها المجمدة.

وتابعت، أنها تعتقد أن الأموال المتبقية سيتم الإفراج عنها في مرحلة لاحقة، لافتة إلى أن الطرفين أمامهما مهلة تمتد إلى 60 يومًا، وخلال هذه الفترة ينبغي أن يُظهرا حسن النية والثقة المتبادلة، مؤكدة أن باكستان ستدعم الجهود الرامية إلى تقريب وجهات النظر بين الجانبين.