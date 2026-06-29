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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

نسمة الكردي: كرة القدم ليست حكرًا على الرجال.. وجامعة عين شمس نقطة انطلاقي

نسمة الكردي
نسمة الكردي
عبد الخالق صلاح

أكدت نسمة الكردي، لاعبة كرة القدم والمدرس المساعد بقسم علم الاجتماع بكلية البنات بجامعة عين شمس، أنها تجمع بين العمل الأكاديمي والرياضة، مشيرة إلى أنها متخصصة في الأنثروبولوجيا والفلكلور، وتستعد حاليًا لمناقشة رسالة الدكتوراه التي تتناول الرياضة النسائية، انطلاقًا من اهتمامها العلمي والعملي بقضايا المرأة في المجال الرياضي.

وقالت خلال لقائها مع الإعلامي شريف نورالدين، والإعلامية آية شعيب، في برنامج "أنا وهو وهي" المذاع على قناة "صدى البلد" إن بدايتها الحقيقية مع كرة القدم جاءت خلال فترة دراستها الجامعية، عندما كانت تشغل منصب أمين اللجنة الرياضية بكلية البنات، ثم أمين مساعد اللجنة الرياضية على مستوى جامعة عين شمس، موضحة أنها ساهمت في تأسيس أول فريق لكرة القدم بالكلية بعد الاستعانة بمدربة، ليبدأ الفريق المشاركة في البطولات الجامعية وتحقيق العديد من الإنجازات، وكانت تتولى قيادة الفريق كقائدة وحارسة مرمى.

وأضافت أن شغفها بكرة القدم بدأ بدعم شقيقها كريم، الذي كان يمارس اللعبة مع نادي الزمالك، مؤكدة أنها تعلمت أساسيات كرة القدم من خلال متابعته والتدريب معه، دون الالتحاق بأكاديميات متخصصة، حتى تحولت الهواية إلى ممارسة احترافية داخل الجامعة.

وأوضحت أن أغلب لاعبات الفريق لم يكن منتميات إلى أندية رياضية في البداية، لكن بالممارسة والتدريب استطعن تطوير مستواهن، والتحق عدد منهن لاحقًا بالأندية، مؤكدة أن التدريب المستمر قادر على صناعة لاعبات متميزات. كما أشادت بأداء حراس المرمى في الكرة المصرية، مؤكدة أن الأداء المميز هو معيار النجاح.

نسمة الكردي كرة القدم جامعة عين شمس

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