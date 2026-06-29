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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة

القهوة
القهوة
اسماء محمد

تعد القهوة من أشهر المشروبات العالمية حيث أنها تمتلك مذاقا مميزا و تمنح الجسم عدد كبير من الفوائد الصحية. 

ووفقا لما ذكره موقع webmd نكشف لكم أهم فوائد تناول القهوة بانتظام.

الأداء الرياضي 

يبدو أن شرب القهوة المحتوية على الكافيين قبل حوالي 60 دقيقة من التمرين يحسن الأداء بشكل طفيف.

داء السكري 

يبدو أن الأشخاص الذين يشربون كميات أكبر من القهوة أقل عرضة للإصابة بداء السكري من النوع الثاني ويتناقص هذا الخطر مع كل كوب يتم تناوله كما قد يكون لدى مرضى السكري من النوع الثاني الذين يشربون كميات أكبر من القهوة خطر أقل قليلاً للوفاة.

الحماية من قصور القلب

 يبدو أن شرب القهوة المحتوية على الكافيين يقلل من خطر الإصابة بقصور القلب على المدى الطويل لدى الأشخاص الذين لا يعانون من أمراض القلب.

خفض الوفاة 

 

 يرتبط شرب القهوة يوميًا بانخفاض طفيف في خطر الوفاة لأي سبب أو بسبب أمراض القلب ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان شرب القهوة مرتبطًا بانخفاض خطر الوفاة بسبب السرطان.

مرض باركنسون 

 يبدو أن شرب القهوة المحتوية على الكافيين يقلل من خطر الإصابة بمرض باركنسون ويقل هذا الخطر بشكل أكبر مع كل كوب يتم تناوله لدى الرجال، ولكن ليس لدى النساء ولا يبدو أن القهوة تساعد في الوقاية من مرض باركنسون لدى المدخنين.

فتح الأمعاء بعد الجراحة 

القدرة على فتح الأمعاء وإخراج البراز بعد الجراحة وقد يُسرّع شرب القهوة من عملية التبرز الأولى بعد بعض جراحات الأمعاء.

قد يُسبب تناول القهوة اضطراباً في حركة الطعام عبر الأمعاء بعد بعض جراحات الأمعاء

القهوة فوائد القهوة الأمعاء فتح الأمعاء القلب الاداء الرياضي

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