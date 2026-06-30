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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

هؤلاء الأكثر عرضة لظهور حب الشباب في الجسم

حب الشباب في الجسم
حب الشباب في الجسم
اسماء محمد

يعد حب الشباب من المشكلات الصحية الشائعة بين جميع الأعمار ويمكن أن تنتشر في أماكن مختلفة من الجسم.

ووفقا لموقع Very well health نكشف لكم طرق علاج حب الشباب في الجسم.

هؤلاء الاكثر عرضة لحب الشباب 

هناك بعض العوامل، على وجه الخصوص، التي قد تساهم في ظهور حب الشباب في جسمك، بما في ذلك العوامل الوراثية والهرمونات والتوتر.

تاريخ العائلة

إذا كان أحد والديك يعاني من حب الشباب، فقد تكون أكثر عرضة لظهور البثور بنفسك.

حددت إحدى الدراسات 15 اختلافًا جينيًا في 15 منطقة جينومية شائعة لدى الأشخاص المصابين بحب الشباب الشديد و بعض هذه الجينات تُسبب اختلافات في بنية الغدد الدهنية وقد تُصعّب هذه التغييرات على الغدد الحفاظ على صحتها وحمايتها من تراكم البكتيريا. 

هذا يعني أنه إذا كنت تعاني من حب الشباب، فذلك لأنك ربما ورثت حالة صحية كامنة أو سمة بيولوجية تجعلك عرضة لانسداد المسام .

الهرمونات

الأندروجينات هي هرمونات تناسلية، بما في ذلك التستوستيرون ، وتوجد لدى جميع الأجناس و عند اختلال توازنها، يمكن أن تُسبب الأندروجينات تغيرات جلدية تُساهم في ظهور حب الشباب، بما في ذلك:

زيادة إنتاج الزهم (الزيت)

تغيرات في نشاط خلايا الجلد

التهاب

يحدث هذا الخلل بشكل متكرر لدى كل من الجنسين خلال فترة البلوغ، ولكن يمكن أن تسبب التقلبات الهرمونية ظهور حب الشباب في أي عمر.

بالنسبة للإناث، تبقى مستويات الأندروجين ثابتة طوال معظم فترة الدورة الشهرية  ثم، قبيل بدء النزيف مباشرة، تنخفض مستويات الإستروجين، مما يسمح لمزيد من التستوستيرون بالارتباط بمستقبلات الغدد الدهنية وتحفيز إنتاج الزهم. 

قد يكون لارتفاع مستويات هرمون التستوستيرون لدى الذكور تأثير مماثل. ومرة أخرى، غالباً ما يكون ذلك نتيجة استعداد وراثي.

 الاضطرابات الهرمونية الأخرى

الاضطربات  المرتبطة بحب الشباب لدى الإناث متلازمة تكيس المبايض وتضخم الغدة الكظرية(مرض وراثي ينقص فيه الجسم إنزيمًا معينًا). 

ضغط وتوتر

 يسبب ارتفاع مستوى هرمونات التوتر إلى ظهور حب الشباب و البثور، وتفاقم البثور الموجودة، وإبطاء عملية الشفاء، حتى لدى الأشخاص غير المعرضين لحب الشباب وتساهم عدة عوامل في ذلك.

الالتهاب: يتسبب فيالإجهاد إطلاق السيتوكينات وبروتينات صغيرة ترتبط بمستقبلات في الغدة الدهنية وتنشط استجابة التهابية. 

الجهاز المناعي: يُضعف التوتر الجهاز المناعي، مما يُصعّب على الجسم مقاومة البكتيريا كما قد يستغرق شفاء حب الشباب وقتًا أطول عند التعرض للتوتر، وذلك لأن التوتر يُعيق قدرة الجسم على التئام الجروح. 

الهرمونات: يؤدي الإجهاد الحاد والمطول إلى زيادة في الأندروجينات، مما يؤدي إلى الالتهاب وزيادة إنتاج الزهم.

النوم والنظام الغذائي: يدفع التوتر الكثيرين إلى الإفراط في تناول الأطعمة غير الصحية وقلة النوم  ورغم أن هذه السلوكيات  لا تسبب حب الشباب بحد ذاتها، لكنها قد تزيد من الالتهابات في الجسم وتجعلك أكثر عرضة لظهور البثور وحب الشباب .

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