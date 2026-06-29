نجاح استثنائي لعرض " التياترو".. مخرج العمل يكشف كواليس النجاح

أكد المخرج أحمد فؤاد، أن الكلمة الأولى في نجاح عرض "التياترو" كانت "الإبداع"، موضحًا أن العمل تم إنتاجه بإمكانيات كبيرة، معربًا عن شكره لـ "العدل جروب ستوديوز" والدكتور مدحت العدل، هو فنان في الأساس وليس مجرد منتج.

وأشار أحمد فؤاد، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المنتج الفنان هو من حقق المعادلة الصعبة، وهي الوصول إلى أقصى الطموحات الفنية، لافتًا إلى أن الهدف كان تقديم تجربة عن أم كلثوم، تعكس رؤية فنية مختلفة.

وأضاف أحمد فؤاد: "بدل ما نسافر نتفرج على عروض بره، نقدر نقدمها في مصر ونعيش التجربة هنا"، مؤكدًا أن الهدف كان تقديم عمل يحمل اسم مصر ويُقدَّم بروح عالمية، موضحًا أن المسرح في الغالب يعتمد على النجم والمجموعة والربح السريع، لكن هذا المشروع اتجه إلى تقديم «فن فرجة» حقيقي، يقوم على حكاية تمس الفنانين لكنها في النهاية تخص كل الناس.

وشدد أحمد فؤاد، على عرض «التياترو» أصبح هو البطل الحقيقي للعمل، رغم قلة الإمكانيات، مؤكدًا أن المشاهد لن يشعر على الإطلاق بأن هناك نقصًا في الإمكانيات أثناء العرض